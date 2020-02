Javy sera le quatrième expulsé de ‘OT 2020’, selon les utilisateurs de FormulaTV

Le temps passe sans remède et ‘OT 2020’ fait déjà face à son Gala 5 avec la demande maximale. Tant que deux grandes voix comme celles de Javy Ramírez et Anaju contestent ce dimanche l’expulsion du talent de la télévision espagnole. La semaine de travail a été intense pour tous les deux, qui promettent d’offrir leur meilleure version avec “Qué Sabrá Neruda” et “La Sandunguera”, mais c’est un concours et il ne peut en rester qu’un.

Javy sera expulsé devant Anaju, selon les utilisateurs de FormulaTV

Selon l’enquête FormulaTV, Javy sera le quatrième expulsé de l’édition, oui, pour une différence étroite. 52,3% des utilisateurs ont voté en faveur du salut Anaju, tandis que 47,7% souhaiteraient que l’Andalou reste à l’Académie pendant encore au moins une semaine. Si les prévisions étaient remplies, Javy continuerait de gonfler la liste des expulsés accompagnant Nick, Eli et Ariane.

Avant de connaître le verdict de Roberto Leal, Javy et Anaju auront l’occasion de prouver leur valeur sur la scène ‘OT’, qui sait si pour la dernière fois. Celui de Barbate fera appel aux émotions avec “Ce que Neruda saura“, une chanson qu’il a composée à l’Académie et qui a déjà été produite et lancée sur le marché, en tête des listes de vente en quelques heures. Anaju, quant à lui, mettra le public au rythme de Nathy Peluso et son puissant “La Sandunguera”.

Gisela, Nil Moliner et une grande absence

Au-delà des adieux inévitables, «OT 2020» accueillera ce soir trois invités. L’un d’eux est Gisela, ancienne candidate de «OT 1» qui revient de jouer la chanson de «Frozen 2» aux Oscars, qui chantera également dans le talent qui a ouvert les portes de la renommée il y a près de 20 ans. Nil Moliner et Dani Fernández complète la liste des invités lors d’un gala marqué par l’absence de Natalia Jiménez parmi le jury pour raisons professionnelles, dont Ruth Lorenzo occupera la place provisoirement.

