‘Jaws’ 45e anniversaire 4K Ultra HD: enfoncez vos dents dans les moindres détails!

Après avoir été taquiné dans un tweet, Universal Pictures Home Entertainment a officiellement annoncé la Édition limitée 45e anniversaire de Steven Spielberg«S Mâchoires sur 4K Ultra HD pour la première fois sur 2 juin 2020.

Ce pack combo en édition limitée avec emballage lenticulaire comprend un code 4K Ultra HD, Blu-ray et numérique du film avec plus de trois heures de fonctionnalités bonus et un livret de 44 pages avec des introductions, des photos rares, des story-boards et plus des archives. Plongez dans des heures de fonctionnalités bonus, notamment la création de Jaws, des scènes supprimées, des prises de plateau et plus encore.

Tout est détaillé ci-dessous.

En 1975, le célèbre réalisateur Steven Spielberg a créé le premier film à succès de l’été et son premier grand succès, Jaws, le thriller d’action emblématique et terrifiant qui fait encore peur au public d’aller dans l’eau. Gagnant de trois Oscars, dont celui de la meilleure partition originale, Jaws est devenu une pierre de touche cinématographique pour des générations de cinéphiles et l’un des films les plus grands et les plus influents de tous les temps.

«Lorsque la communauté balnéaire d’Amity se trouve attaquée par un dangereux grand requin blanc, le chef de la police de la ville (Roy Scheider), un jeune biologiste marin (Richard Dreyfuss) et un chasseur de requins grisonnants (Robert Shaw) lancez-vous dans une quête désespérée pour détruire la bête avant qu’elle ne frappe à nouveau. »

CARACTÉRISTIQUES BONUS SUR 4K ULTRA HD et BLU-RAY:

La fabrication des mâchoires

Le requin fonctionne toujours: l’impact et l’héritage des mâchoires

Mâchoires: la restauration

Scènes et prises supprimées

De l’ensemble

Bande-annonce théâtrale

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE BONUS SUR BLU-RAY:

Storyboards

Photos de production

Mâchoires de marketing

Phénomène des mâchoires