Jaws Musical parle de la mise en scène des têtes de cinéma de Spielberg – / Film

Cette année marque le 40e anniversaire de Mâchoires, réalisateur Steven SpielbergFilm emblématique qui a marqué le début de l’ère moderne des superproductions hollywoodiennes. Mais avant que les pièces rétrospectives ne commencent à rouler, regardons vers 2021, car c’est à ce moment-là qu’une comédie musicale intitulée Bruce, du nom du requin mécanique en panne constante qui a tourmenté le plateau de Spielberg, devrait ouvrir ses portes au Paper Mill Playhouse du New Jersey. Et d’après la description de la pièce, il semble que les fans de Jaws de partout pourraient vouloir planifier un pèlerinage à Jersey pour vérifier cela en personne.

Deadline apporte des informations sur cette prochaine comédie musicale Jaws, qui est officiellement décrite comme suit:

“Chroniquant la réalisation d’un film emblématique, Bruce raconte l’histoire du plateau de tournage du réalisateur alors inconnu Steven Spielberg et les défis qui ont contrecarré son équipe à chaque tour, y compris la star du film: un requin mécanique non coopératif nommé Bruce. En son cœur, le spectacle prouve que lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et que nous travaillons ensemble en équipe, de grandes choses peuvent se produire. »

Cela semble… plutôt génial? J’ai vu plusieurs réimaginations musicales de films classiques sur scène auparavant, mais jamais une avec la méta-approche consistant à adapter la production du film au lieu du film lui-même. Je suis extrêmement curieux au sujet du directeur de vision et chorégraphe Donna Feore a pour cela – en particulier si elle a l’intention de représenter des événements qui se déroulent sous l’eau. Richard Oberacker écrit le livre et les paroles et Robert Taylor gère la musique; ce duo avait déjà travaillé ensemble sur une pièce de Broadway de 2017 intitulée Bandstand. L’histoire est basée sur le scénariste de Jaws Carl GottliebLe mémoire de Jaws Log de 1975, qui est décrit comme «le seul livre sur la façon dont Steven Spielberg, vingt-six ans, a transformé le roman à succès numéro un de Peter Benchley en le film classique qu’il est devenu».

Si vous n’avez pas entendu les histoires sur la réalisation de ce film, elles sont absolument légendaires. Pour mon argent, il n’y a pas de meilleur moyen de se plonger pleinement dans la réalisation de ce film qu’en regardant un cinéaste Jamie Benning«Long documentaire» du long métrage sorti en 2013. Nous en avions déjà parlé à l’époque, Russ Fischer le décrivant comme «un commentaire hyper-étendu [track] qui collationnent[s] des interviews, des informations de production et des photos, des scènes supprimées, des prises alternatives et d’autres matériaux dans un portrait «making-of» hyper détaillé. » Si vous vous trouvez avec du temps libre sur les mains et que vous n’avez jamais pris le temps de le regarder, vous pouvez rectifier cela ci-dessous:

Bruce, une coproduction avec Seattle Rep, sera présentée en première mondiale au Paper Mill Playhouse et se déroulera du 9 juin – 4 juillet 2021. (Je suis sûr que le maire de Jaws sera furieux de cette date de fermeture.)

