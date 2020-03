Jay Electronica répond à la critique de Peter Rosenberg: “Je ne suis pas le seul”

Jay Electronica répond à Rosenberg.



Cette semaine a marqué l’arrivée du premier album officiel de Jay Electronica via A Written Testimony.

Le projet, bien que très bien reçu, s’est retrouvé à l’extrémité de réception de certaines critiques, notamment de Peter Rosenberg, car l’animateur de radio a pris une ombrage particulière avec l’utilisation par Jay de l’expression “Synagogue de Satan”.

“‘Mes pieds pourraient me manquer, mon cœur pourrait tout me faire / Les synagogues de Satan pourraient m’accuser ou m’emprisonner’ Ne pas ressentir cette barre de Jay Electronica et je sais que je ne suis pas la seule personne qui a ressenti un moyen de le faire”, a écrit Penned Rosenberg dans un tweet.

Au début, cela semblait plutôt étrange compte tenu de la ligne qu’il a utilisée a été présentée tout au long de 2014 dans “Better In Tune With The Infinite.” Il a rapidement fait la correction, admettant qu’il n’avait pas réalisé que la phrase avait été utilisée deux fois mais faisait en fait référence à l’utilisation la plus récente dans le morceau Testimony “Ghost Of Soulja Slim” où Jay rappe, “Et je parie que vous êtes un Rothschild que je reçois un coup pour mon dollar / La synagogue de Satan veut que je pende par mon col. “

Naturellement, Rosenberg a cité son héritage juif comme source d’infraction, qualifiant la ligne de “grincement de dents” tout en louant la piste dans son ensemble. Cependant, Jay Electronica n’a pas tardé à gazouiller, car il a publié une série de tweets à la manière de Rosenberg.

“Nous nous sommes assis dans une interview avant et avons parlé de ma position sur ces questions et c’est là pour que quiconque aille s’arrêter. Nous vous offensons alors?” a commencé dans ses réponses. “Ensuite, vous avez mieux cité dans l’air w l’infini qui a été publié en 2014, alors quel #AWrittenTestimony vous a fait revenir en arrière et écouter BITWTI et vous avez été offensé rétro? Si vous avez un problème avec le terme Synagouge de Satan, ne le prenez pas lève-moi, prends-le avec les écrivains du Nouveau Testament. Ne joue pas avec moi Peter, ce n’est pas moi. et tu le sais. je viens en paix et je vais en paix. . “

Il a ajouté: “la chasse au poids [is] à un niveau record … Je me tiens sur chaque mot que j’ai dit sur cet album. “

Il a conclu en mettant Rosenberg au défi de discuter de ces questions dans un “forum public” auquel Rosenberg a répondu par l’affirmative, l’invitant apparemment à revenir dans son émission pour hacher les questions en cours.

.