Jay Electronica verrouille 3 dates de soirée d’écoute pour “un témoignage écrit”

Jay Electronica prépare la sortie de son premier album tant attendu et très attendu “A Written Testimony” qui sortira très bientôt.



Les gens attendent le premier album officiel de Jay Electronica depuis si longtemps qu’il est devenu le garçon qui criait au loup. Il y a eu plusieurs fois où Jay a dit aux fans que son projet était en cours, mais à chaque fois, le public a été déçu. Maintenant, cependant, toutes les roues ont été mises en mouvement et les fans recevront un témoignage écrit plus tôt que tard.

Après qu’une photo d’une session en studio avec Jay Electronica, Jay Z et Young Guru ait fait surface, TIDAL a publié une image indiquant que Jay Electronica tiendra trois sessions d’écoute. “Il est temps”, a tweeté TIDAL. “Nous offrons aux fans de @JayElectronica une première écoute exclusive de son album ‘A Written Testimony’ avec 3 événements intimes à NY, LA et La Nouvelle-Orléans.” Il ne peut pas reculer maintenant.

Début février, Jay Electronica a tweeté pour la première fois un témoignage écrit. “Enregistré sur 40 jours et 40 nuits, à partir du 26 décembre”, écrit-il. “Sortie dans 40 jours.” Ce sera le premier projet du rappeur depuis Act I: Eternal Sunshine (The Pledge) en 2007. Les fans voulaient savoir si l’album serait un effort de collaboration avec Jay Z et tout ce que Jay Electronica dirait était: “Peut-être. Probablement.”

.