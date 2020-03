Jay et Silent Bob redémarrent la piste des commentaires – / Film

Kevin SmithLe film récent de Jay et Bob silencieux redémarrent, est maintenant en streaming sur Amazon Prime Video. C’est aussi sur Blu-ray et numérique. Mais aucune de ces versions du film n’est accompagnée d’une piste de commentaire. Alors Smith, bon œuf qu’il est, a décidé d’en enregistrer un et de le télécharger sur YouTube pour les fans. C’est aussi totalement gratuit – vous n’avez pas à dépenser d’argent supplémentaire ou quelque chose comme ça. Activez simplement le film, lancez YouTube et vous êtes prêt à commencer.

Jay et Silent Bob redémarrent la piste des commentaires

Les pistes de commentaires peuvent être une ressource précieuse. Une bonne piste de commentaires peut presque agir comme une mini école de cinéma, vous expliquant comment les cinéastes assemblent leurs films. Malheureusement, ils sont en nombre insuffisant ces jours-ci. La plupart des studios acceptent de ne pas dépenser le temps (et l’argent) pour faire enregistrer un morceau, et c’est dommage. Le récent communiqué de presse à domicile de Jay et Silent Bob Reboot est venu sans commentaire, mais Kevin Smith a décidé d’utiliser ce temps de quarantaine pour en enregistrer un.

Je n’ai pas vu Jay et Silent Bob Reboot, et d’après les images que j’ai vues, je ne le verrai probablement jamais. J’étais un grand fan de Smith quand j’étais adolescent, mais en vieillissant, je suis tombé amoureux de ses films. Et sa sortie la plus récente – des trucs comme Tusk et Yoga Hosers – a été un peu désastreuse. Bref, il n’est plus pour moi. Malgré tout cela, il semble être un gars vraiment bon – et c’est un artiste qui travaille dur pour atteindre sa base de fans. C’est quelque chose d’admirable et je le salue.

Dans Jay et Silent Bob Reboot, “Jay et Silent Bob se lancent dans une mission de cross-country pour empêcher Hollywood de filmer un redémarrage basé sur eux.” Jason Mewes et Kevin Smith reprennent leurs rôles désormais emblématiques, et le casting comprend de nombreux visages familiers: Ben Affleck, Shannon Elizabeth, Chris Hemsworth, Jason Lee, Justin Long, et plus.

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, vous n’avez même pas besoin d’acheter Jay et Silent Bob Reboot pour profiter de cette piste de commentaire. Si vous avez Amazon Prime Video, vous pouvez y trouver le film en streaming dès maintenant. Alors allez-y et profitez, et, euh, des boochies snoochie, je suppose.

