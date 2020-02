Jay Whiss de Prime Boys choisit Donnie pour son prochain album solo “Lay Low”

Jay Whiss de Toronto ne joue avec personne cette année. En tant que membre de Prime Boys, il a fait de grands progrès avec le gang, mais il s’apprête à déposer son premier album solo via Universal Music Canada. Il a dévoilé son nouveau single, “Lay Low” plus tôt dans la journée. La chanson met en vedette Donnie et comprend une production de Richie Souf. La chanson fait suite à la sortie du “Valet” du mois dernier produit par Murda Beatz et Cubeatz.

“Richie est arrivé d’Atlanta, nous avons été enfermés dans le studio pendant quelques jours. Ce fut l’une des nombreuses chansons que nous avons faites ces derniers jours. Une autre d’entre elles sera également sur mon album. Travailler avec lui était amusant parce qu’il est tout comme nous donc c’était super organique. Puis Donnie est entré et a tué son couplet. Je suis juste excité que les gens l’entendent “, a déclaré Whiss dans un communiqué.

Paroles Quotable

Je peux changer mes habitudes mais pas le jeu

Balenciaga juste en face de l’imperméable

Je pourrais avoir besoin d’un cubain pour ma cheville

J’ai besoin qu’elle se dépêche avant la fermeture de la banque

