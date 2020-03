Jay Whiss dévoile son premier album “Peace Of Mind”

Jay Whiss de The Prime Boys a fait du bruit depuis le 6ix et au-delà au cours des dernières années, mais aujourd’hui, il a sorti son premier album officiel, Peace Of Mind. Composé de 10 titres au total, le rappeur de Toronto fait appel à des collaborateurs comme Murda Beatz, Jimmy Prime et Puffy L’z pour obtenir de l’aide. Peace Of Mind est une représentation brute et non filtrée de lui-même en tant que personne et de la ville qui l’a élevé.

“Avec cet album, je voulais que tout auditeur ait un véritable regard en profondeur sur qui je suis en tant que personne et en tant qu’homme”, a déclaré Whiss dans un communiqué. “J’ai toujours voulu utiliser ma plateforme pour passer à travers aux personnes qui peuvent avoir une éducation similaire à la mienne parce que la musique et certains artistes m’ont aidé à naviguer dans la vie et à devenir qui je suis aujourd’hui.

.