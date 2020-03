JAY-Z critique les critiques de l’accord de la NFL sur le “ condensateur de flux ” de Jay Electronica

JAY-Z va enregistrer sur son partenariat dont on parle beaucoup avec la NFL.

Après avoir annoncé une campagne de musique et de justice sociale avec la ligue l’année dernière, le patron de Roc Nation a été critiqué pour sa décision de faire affaire avec la NFL après avoir traité Colin Kaepernick, qui s’est agenouillé pendant l’hymne national en 2016 pour protester contre l’injustice sociale.

Sur “Flux Capacitor” de l’album tant attendu de Jay Electronica, A Written Testimony, Hov répond qu’il a vendu et trahi l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco.

«Pourquoi devrais-je vendre? Je suis déjà riche, ça n’a pas de sens / J’ai plus d’argent que Goodell, tout un banc de la NFL », dit-il en faisant référence au commissaire de la NFL Roger Goodell. “Est-ce que cela a été commis d’une seule main comme Odell, menotté à une prison / je serais resté sur la touche s’ils avaient pu s’attaquer à cette merde eux-mêmes.”

Il menace même de reprendre ses anciennes habitudes. “Vous, les poignards, vous allez me ramener au vieux Jay”, ajoute Hov dans son couplet. “Il n’est pas celui que tu veux voir, il n’est pas aussi doux que le vieux Ye.”

Dans une interview accordée au New York Times plus tôt cette année, JAY-Z a abordé la controverse de la NFL. “Tant que de vraies personnes sont blessées et marginalisées et perdent des membres de leur famille, alors oui, je peux faire quelques tours de presse négative”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il ait reconnu Kaepernick, JAY-Z a déclaré qu’il était temps de prendre des mesures et d’agir. “Personne ne dit qu’il ne s’est pas trompé”, a-t-il ajouté. «Il a eu tort. Je comprendrais si c’était il y a trois mois. Mais c’était il y a trois ans et quelqu’un doit dire: «Que faisons-nous maintenant – parce que les gens meurent encore?» »

Le premier album de Jay Electronica, A Written Testimony, est finalement arrivé vendredi après 13 ans de retards. Les 10 titres présentent JAY-Z sur la majeure partie du projet, ainsi que des apparitions de Travis Scott et The-Dream.