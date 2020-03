JAY-Z et Rihanna font un don de 2 millions de dollars aux efforts de secours contre le coronavirus

JAY-Z et Rihanna font leur part pour aider pendant la pandémie.

Les superstars ont chacune donné 1 million de dollars pour les efforts de réponse de COVID-19. JAY-Z a fait le don généreux via sa Fondation Shawn Carter, tandis que Rihanna redonne via sa Fondation Clara Lionel.

Les 2 millions de dollars combinés des deux fondations soutiendront les travailleurs sans papiers, les enfants des travailleurs de la santé de première ligne et des premiers intervenants, ainsi que les personnes âgées et sans-abri incarcérées à New York et Los Angeles.

Selon Billboard, l’argent couvrira également les garderies, le matériel d’apprentissage, la nourriture et les fournitures pour les enfants des travailleurs de la santé et des premiers intervenants. De plus, ils fourniront du matériel d’apprentissage à plus de 20 000 jeunes dans des refuges et un soutien virtuel en santé mentale pour les parents.

«En temps de crise, il est impératif que nous nous réunissions en tant que communauté pour garantir que tout le monde, en particulier les plus vulnérables, ait accès aux besoins essentiels: logement, santé, nutrition et éducation», a déclaré Gloria Carter, PDG et cofondatrice. de la Fondation Shawn Carter. «La seule façon de surmonter cette pandémie est avec amour et action.»

Justine Lucas, directrice exécutive de la Fondation Clara Lionel, a ajouté: «Il y a un certain nombre de populations qui sont particulièrement vulnérables pendant cette pandémie – celles qui sont sans papiers, incarcérées, âgées et sans abri, ainsi que les enfants des agents de santé de première ligne et des premiers intervenants . Plus que jamais, nous devons soutenir les organisations qui accordent la priorité à la santé et aux droits de ces personnes. »

La Fondation Clara Lionel de Rihanna a annoncé précédemment un don de 5 millions de dollars à diverses organisations, notamment Feeding America, l’Organisation mondiale de la santé et la Barbade, pays natal de Rihanna. Les efforts de secours aideront à fournir des équipements de protection essentiels, des fournitures médicales, du matériel et de la nourriture dans plusieurs régions.