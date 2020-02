JAY-Z explique pourquoi lui et Beyoncé se sont assis pendant l’hymne national du Super Bowl

JAY-Z et Beyoncé ont déclenché un débat national lorsqu’ils sont restés assis pendant l’hymne national au Super Bowl.

Mais le magnat de la Nation Roc dit qu’il n’essayait pas de faire une déclaration politique avec le geste. Mardi, lors d’une séance de questions / réponses dans le cadre d’une série de conférences à l’Université Columbia, JAY-Z a abordé la spéculation, affirmant qu’il était simplement concentré sur son travail de producteur de l’émission de mi-temps.

«En fait, ce n’était pas… désolé», a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé si le fait de ne pas se tenir était censé transmettre un message. “Ce n’était vraiment pas le cas.”

Dans la vidéo virale publiée par TMZ, le couple de célébrités et leur fille de 8 ans, Blue Ivy, ont été vus assis alors qu’ils regardaient Demi Lovato chanter “The Star-Spangled Banner” au Hard Rock Stadium de Miami dimanche.

“Ce qui s’est passé, c’est que nous y sommes arrivés, nous étions assis, et maintenant le spectacle va commencer. Ma femme était avec moi et donc elle me dit: «Je connais ce sentiment ici.» Comme, elle est super nerveuse parce qu’elle a déjà joué au Super Bowls. Je ne l’ai pas fait », a déclaré JAY, selon la page six. “Donc, nous y arrivons et nous passons immédiatement en mode artiste … maintenant je regarde vraiment juste le spectacle. Le micro a-t-il démarré? Était-ce trop bas pour commencer? … Je devais leur expliquer [that] en tant qu’artiste, si vous ne ressentez pas la musique, vous ne pouvez pas vraiment atteindre ce niveau. ”

Il a ajouté: “Donc, tout le temps que nous sommes assis là, nous parlons de la performance, puis juste après, Demi [Lovato] sort et nous parlons de sa beauté, de son son, de ce qu’elle vit et de sa vie – pour qu’elle soit sur scène, nous étions si fiers d’elle. Et puis c’est fini et mon téléphone a sonné. Et c’était comme, ‘Tu sais que tu n’as pas …’ Je me dis, ‘Quoi?’ “

JAY-Z a dit que s’ils allaient protester, ils n’impliqueraient pas leur fille. «Blue était juste à côté de nous, nous ne ferions pas ça à Blue et la mettrions dans cette position. Et si quelqu’un qui connaissait Blue… Si nous lui avions dit que nous allions faire quelque chose comme ça, vous l’auriez vue m’attaquer 100 fois. Elle est le gamin qui monte dans la voiture et ferme la portière et dit: «Sommes-nous encore là, papa?» Alors elle disait: «À quelle heure? Le faisons-nous? Le faisons-nous maintenant? Il est 7 h 05, papa… il est 7 h 06. »

Il a dit qu’il pensait que Jennifer Lopez et Shakira avaient fait leur propre protestation avec le spectacle de la mi-temps. “Je n’ai pas eu à protester silencieusement … Si vous regardez la scène et les artistes que nous avons choisis – Colombiens [Shakira] et Puerto Rican J.Lo – nous faisions la déclaration la plus bruyante … Et nous avions … une course commerciale [on] l’injustice sociale pendant le Super Bowl… Compte tenu du contexte, je n’ai pas eu à protester silencieusement. »

JAY-Z a été critiqué pour son partenariat avec la NFL, qui a été perçu par certains comme une trahison de Colin Kaepernick. Dans une récente interview avec le New York Times, il a abordé la réaction. “Tant que de vraies personnes sont blessées et marginalisées et perdent des membres de leur famille, alors oui, je peux faire quelques tours de presse négative”, a-t-il déclaré.

“Personne ne dit qu’il ne s’est pas trompé”, a-t-il déclaré à propos de l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco. «Il a eu tort. Je comprendrais si c’était il y a trois mois. Mais c’était il y a trois ans et quelqu’un doit dire: «Que faisons-nous maintenant – parce que les gens meurent encore?» »