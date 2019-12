JAY-Z partage ses chansons préférées de 2019

C'est encore cette période de l'année.

JAY-Z clôture l'année 2019 en partageant ses chansons hip-hop et R&B préférées des 12 derniers mois. La playlist de 40 pistes, qui a été publiée exclusivement via TIDAL, démarre avec l'introspective «INTRO» de DaBaby sur son ÉGLISE album et comprend également le succès du rappeur de Caroline du Nord "Suge".

Les choix de fin d’année de Hov se poursuivent avec «Money in the Grave» de Drake et Rick Ross, avec «Higher in the Room» de Travis Scott et Tyler, «EARFQUAKE» du créateur.

Le regretté Nipsey Hussle fait une entrée avec sa collaboration Mustard "Perfect Ten", avec deux des stars de 2019, dont Megan Thee Stallion ("Cash Shit") et Roddy Ricch ("Ballin '" et "The Box").

Hov célèbre également la grande année du R & B avec les vedettes de Summer Walker («Playing Games»), Jhené Aiko («Triggered (freestyle»), Snoh ​​Aalegra («Here Now (Intro)»), et deux de sa belle-sœur Solange's album Quand je rentre à la maison.

Bien sûr, Mme Carter, Beyoncé, gagne une place avec "DÉJÀ" hors Le Roi Lion: le cadeauet Hov rend hommage à J. Cole («MIDDLE CHILD») de Roc Nation.

Malgré leur histoire, JAY montre qu'il a toujours de l'amour pour Kanye West, dont Jésus est roi la piste "Follow God" fait la coupe.

Voir la liste de lecture Best of 2019 de JAY-Z ci-dessous.

1. «INTRO» – DaBaby

2. «Heart On Ice» – Rod Wave

3. «L'argent dans la tombe» – Drake, Rick Ross

4. «Perfect Ten» – Moutarde, Nipsey Hussle

5. «LE PLUS HAUT DE LA CHAMBRE» – Travis Scott

6. «DR. OISEAUX ”- Griselda

7. «Palmolive» – Freddie Gibbs, Madlib, Pusha T, Killer Mike

8. «Almeda» – Solange

9. "TREMBLEMENT D'OREILLE" – Tyler, le créateur

10. "Chaud (feat. Gunna)" – Young Thug

11. "Woah" – Lil Baby

12. «La boîte» – Roddy Ricch

13. "MEILLEUR SUR TERRE (Bonus)" – Russ, Bia

14. «Binz» – Solange

15. «Suge» – DaBaby

16. «Dommages collatéraux» – Burna Boy

17. «Toast» – Koffee

18. «DÉJÀ» – Beyonce, Shatta Wale, Major Lazer

19. «Roses d'or» – Rick Ross, Drake

20. «Lucha Bros – Westside Gunn, Curren $ y, Benny The Butcher

21. «Here Now (Intro)» – Snoh ​​Aalegra

22. «Jouer à des jeux (version étendue)» – Summer Walker, Bryson Tiller

23. «Suivez Dieu» – Kanye West

24. «ENFANT MOYEN» – J. Cole

25. «Bailin '» – Moutarde, Roddy Ricch

26. «Mettez une date dessus» – Yo Gotti, Lil Baby

27. «RICKY» – Denzel Curry

28. "Cash Shit (feat. DaBaby)" – Megan Thee Stallion

29. «Déclenché (freestyle)» – Jhene Aiko

30. «Bienvenue à la fête» – Pop Smoke

31. «Big Drip» – Fivio Foreign

32. «F.N» – Lil Tjay

33. «Pop Out» – Polo G, Lil Tjay

34. «Piège» – SAINt JHN, Lil Baby

35. «Personne n’est le favori» – Rick Ross, Gunplay

36. «Rendez-vous à nouveau» – Maxo Kream

37. «Tito’s Back» – Conway, Westside Gunn, Benny The Butcher

38. «Saw» – Roc Marciano

39. «Lonely» – Youngboy Never Broke Again

40. «Child Satish» – Tee Grizzley