Jay Z réagit au dunk de LeBron en étant assis sur le côté de la cour lors du match des Lakers x Bucks

Hov était dans le bâtiment vendredi soir pour regarder LeBron et Giannis.



Il semble que Hov était au Staple Center vendredi soir pour regarder quelques-uns des meilleurs joueurs de la NBA s’affronter. Avec LeBron et AD hébergeant Giannis et la première place des Milwaukee Bucks, Jay Z a pensé que vendredi soir serait un bon moment pour participer à un match des Lakers.

Plongé dans tout le noir Rhude, du designer Rhuigi Villasenor, Jay était assis sur le court vendredi soir et était l’homme de l’heure. Après avoir discuté avec Rich Paul et Michael B Jordan tout au long du jeu, les caméras étaient partout sur Hov, et à un moment donné, il a même attrapé sa réaction à un monstre dunk de LeBron à la fin du deuxième trimestre, que vous pouvez voir par vous-même (ci-dessous) . J’ai également inclus quelques photos de lui et quelques célébrités qui lui ont rendu visite pendant le match, y compris LeBron et AD qui ont fait le point avec lui après le match.

Dans d’autres nouvelles, cherchez Jay Z à figurer sur quelques disques du premier album de Jay Electronica, qui devrait arriver le 16 mars. Bien que les détails restent rares, espérons que la date de sortie reste en vigueur et que ces rumeurs selon lesquelles Hov est en vedette sont vraies. Nous vous tiendrons informés à l’avenir.

.