JAY-Z réfléchit à une conversation avec Kobe Bryant

JAY-Z rend hommage au regretté grand Kobe Bryant.

À la suite de la mort tragique de la légende de la NBA le mois dernier, le magnat de la Roc Nation s’ouvre sur la perte dévastatrice. Mardi, lors d’une discussion à l’Université Columbia, JAY-Z a rendu hommage à Kobe et à sa fille Gianna, âgée de 13 ans, tout en dévoilant l’une de leurs dernières conversations.

“Kobe était un gars qui m’a admiré et nous avons passé du temps à plusieurs reprises”, a déclaré JAY tout en réfléchissant à leur amitié.

Lui et Beyoncé ont célébré le Nouvel An chez eux avec Kobe et sa femme Vanessa, où Kobe lui a parlé de sa fille talentueuse. “Il était juste dans le plus grand espace dans lequel je l’ai vu”, a-t-il révélé. “L’une des dernières choses qu’il m’a dites était:” Tu dois voir Gianna jouer au basket. “C’était l’une des choses les plus blessantes parce qu’il était si fier.”

JAY, qui est le père de ses trois enfants, pouvait voir à quel point il était fier. “Je l’ai regardé et j’ai dit:” Oh, elle va être la meilleure joueuse de basket-ball du monde. “Il était tellement fier de ce qu’il avait dit.”

La perte a été particulièrement difficile pour lui et pour Bey. “C’est vraiment difficile et ma femme et moi avons pris ça – nous prenons ça – vraiment dur”, a déclaré Hov, ajoutant: “Juste un grand être humain et était dans un grand espace dans sa vie.”

Beyoncé a également rendu hommage au Black Mamba sur Instagram, partageant des photos de lui et de Gianna avec un message sincère. «Je continuerai à prier avec diligence pour vos reines. Vous êtes profondément aimé Kobe, “elle a légendé une photo de lui embrassant Gigi.

Au cours de sa conversation à Columbia, JAY a également abordé la controverse autour de lui et Beyoncé ne se tenant pas pendant l’hymne national au Super Bowl, insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une déclaration politique.