JAY-Z s’exprime sur le partenariat avec la NFL et Colin Kaepernick

Avant le Super Bowl de dimanche, JAY-Z rompt son silence sur son accord controversé avec la NFL.

Dans une interview pour le New York Times, le patron de Roc Nation s’est prononcé sur sa décision de faire affaire avec la ligue après avoir traité Colin Kaepernick, qui s’est agenouillé lors de l’hymne national en 2016 dans le cadre d’une protestation contre l’injustice sociale. En août dernier, JAY-Z a annoncé un partenariat pour la musique et la justice sociale avec la NFL, qui a été perçu par certains comme une trahison de l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco.

Mais JAY-Z est prêt à prendre la critique afin d’utiliser la plate-forme de la NFL pour diffuser le message de la violence policière. “Tant que de vraies personnes sont blessées et marginalisées et perdent des membres de leur famille, alors oui, je peux faire quelques tours de presse négative”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il reconnaisse que Kaepernick a été maltraité, JAY-Z dit qu’il est temps de prendre des mesures concrètes. “Personne ne dit qu’il ne s’est pas trompé”, a-t-il déclaré. «Il a eu tort. Je comprendrais si c’était il y a trois mois. Mais c’était il y a trois ans et quelqu’un doit dire: «Que faisons-nous maintenant – parce que les gens meurent encore?» »

Roc Nation n’a pas divulgué les conditions financières de l’accord, mais l’argent n’était pas l’objectif. “Nous n’avons pas dit:” Allons gagner de l’argent avec la NFL “”, a ajouté Hov.

Il a également révélé que la NFL lui avait demandé de se produire au spectacle de mi-temps du Super Bowl il y a quelques années et d’amener Rihanna et Kanye West avec lui pour leur collaboration «Run This Town».

“Bien sûr que j’aurais”, a-t-il dit, “mais j’ai dit:” Non, tu me comprends “. Ce n’est pas comme ça que tu fais les choses, en disant à quelqu’un qu’ils vont faire le spectacle de la mi-temps en fonction de qui ils amènent . J’ai dit oublie ça. C’était une chose principale. »

Après la mi-temps du Super Bowl l’an dernier avec la vedette Maroon 5, Robert Kraft, le propriétaire des New England Patriots et président du comité des médias de la NFL, a demandé de l’aide à JAY-Z. “Le problème avec la NFL est que vous pensez tous que le hip-hop est encore une mode alors que le hip-hop est la forme musicale dominante dans le monde depuis 20 ans”, lui a-t-il dit.

Kraft a été convaincu et a convaincu le commissaire de la NFL, Roger Goodell, de rencontrer JAY, ce qui a conduit à un partenariat entre la NFL et Roc Nation, qui comprend une influence sur les événements musicaux de la ligue, y compris le spectacle de la mi-temps. Le spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV de cette année à Miami mettra en vedette Jennifer Lopez et Shakira, un client de Roc Nation.