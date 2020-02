Jayda Cheaves répond à Lil Baby en disant qu’il n’est pas amoureux

Lil Baby a fait une récente interview affirmant ne pas être amoureuse de qui que ce soit pour le moment, ce qui a dérouté beaucoup de ceux qui pensaient qu’il sortait toujours avec Jayda Cheaves.



Il semble que tout ce drame sur les réseaux sociaux qui a eu lieu plus tôt cette semaine ait pu influencer Lil Baby à changer d’avis en ce qui concerne sa relation avec sa petite amie (?) Jayda Cheaves.

Prince Williams / Wireimage

Alors que la plupart des amoureux portent des couleurs assorties comme Lil Baby et Jayda le faisaient il y a quelques mois seulement lors d’une soirée au Traffik Nightclub à ATL (voir ci-dessus), le rappeur “Drip Too Hard” a clairement indiqué qu’il n’était pas se sentir amoureux de quelqu’un pour le moment. “Je ne suis vraiment pas trop amoureuse d’une femme – pas pour le moment”, a déclaré Lil Baby lors d’un récent entretien avec le commentateur des médias sociaux Wallo 267, doublant en ajoutant: “Si je baise avec toi, je baise avec vous, mais je peux traiter avec vous et ne pas vous aimer. ” Ce commentaire a amené beaucoup de gens à frapper Jayda pour voir ce qu’elle avait à dire, ce qui a provoqué une réponse écrite d’elle qui disait: “Expliquez quoi? Vous avez tous entendu l’homme clair.” Elle a ensuite abordé la question en écrivant sur les réseaux sociaux que, même si elle “n’obtenait pas” son explication, elle continuerait de le maintenir à travers les “bs” et qu’elle ne “sortirait pas triste” de ce qu’il avait dit. Priez!

Regardez le clip et l’interview complète ci-dessous, et faites-nous savoir si vous pensez que Lil Baby a eu tort de jouer Jayda Cheaves à gauche ou est-il juste honnête:

.