Jazz Jennings dénoue la pression sur la nouvelle saison

Jazz Jennings, une défenseure des droits des trans de 19 ans, retournera à TLC le 28 janvier pour la saison 6 de son émission de téléréalité, I Am Jazz. I Am Jazz documente la vie de Jennings en tant qu’adolescente transgenre et activiste, y compris ses chirurgies confirmant le sexe, la vie amoureuse, la santé mentale, la famille et les rêves universitaires.

Dans un nouvel aperçu de la saison 6 de I Am Jazz, Jennings a du mal à planifier une grande collecte de fonds pour soutenir la transition à venir de son amie. Elle se débat également avec la décision de se rendre à Harvard à l’automne et doit subir une troisième intervention chirurgicale confirmant le sexe pour corriger les complications de ses précédentes. Enfin, le vieux petit ami de Jennings revient dans sa vie… mais il ne semble pas que les choses se passent comme prévu.

Jazz Jennings | John Lamparski / .

Le défenseur des droits des trans se débat avec les grandes décisions et la planification d’événements

Dans le premier look de TLC pour I Am Jazz Saison 6, Jennings espère amasser 15 000 $ pour la chirurgie de confirmation de genre de son amie Noel avec un événement de collecte de fonds.

Mais l’adolescent est terrifié à l’idée que la série ne recueille pas suffisamment d’argent. “Je ne sais pas ce qui se passera si j’échoue”, s’inquiète Jennings dans la bande-annonce.

Pendant ce temps, Jennings examine également les collèges et évalue ses options, y compris Harvard. «Mes parents veulent vraiment, vraiment que j’aille à Harvard», explique-t-elle. Sa maman Jeanette Jennings dit que sa fille est tout simplement «trop instable» pour vivre à travers le pays.

Mais Jennings n’en est pas si sûre. “Je ne sais tout simplement pas si je suis prête à me mettre dans cette situation où il y a une immense pression pour réussir, vous savez?”, Se lamente-t-elle à un ami.

La pression est aussi sur la collecte de fonds, car il semble que quelque chose pourrait mal se passer lors de l’événement. “Je ne l’ai jamais vue se défaire à ce point”, s’inquiète Jeanette alors que sa fille tombe en panne.

Jennings subit une troisième chirurgie de confirmation de genre

Jennings a subi une intervention chirurgicale sur le bas et une deuxième intervention chirurgicale pour apporter des corrections lors des saisons précédentes de I Am Jazz. Mais les problèmes liés aux conséquences de la procédure de confirmation du sexe signifient qu’elle a besoin d’un travail encore plus invasif.

«J’ai subi une chirurgie de confirmation du sexe, mais j’ai besoin d’une troisième intervention», explique Jennings, ajoutant qu’elle espère qu’elle aura finalement terminé avant de commencer l’université.

Les chirurgiens de Jennings semblent même se cogner la tête pendant la procédure, ce qui rend les choses encore plus importantes. Et après la chirurgie, Jennings semble avoir du mal à respirer, ce qui fait paniquer sa famille.

L’adolescent lutte également avec des relations passées

Alors que Jennings et son ex-petit ami Ahmir ont rompu, il semble qu’il reviendra pour la prochaine saison de I Am Jazz. Jennings l’invite à son opération en tant qu’ami. «Ahmir et moi ne sommes plus ensemble, mais je voulais son soutien en tant qu’ami», explique-t-elle au premier regard.

Mais il n’a pas l’air tout à fait heureux de la voir à son arrivée. «Êtes-vous heureux d’être venu?», Demande Jazz à Ahmir dans la chambre d’hôpital. «Passons simplement la journée, voyons ce qui se passe», répond son ex sans engagement.

Il semble que même Jennings pense que cette saison sera la plus dramatique à ce jour.

“Comme décrit dans ce teaser, l’année dernière a été extrêmement difficile”, a écrit Jennings dans un article Instagram sur la saison 6. “J’ai connu certains de mes plus hauts et plus bas plus bas. Au cours de la prochaine saison, je deviens plus vulnérable que jamais alors que je fais face à l’anxiété entourant ma vie personnelle, ma vie sociale et ma défense des intérêts. »