Jbalvin copie-t-il Maluma? Ces photos le prouvent!

Jblavin pourrait vouloir correspondre à son compatriote Maluma. Regardez ces photos et tirez vos propres conclusions.

20 décembre 2019

Chanteur de reggaeton Jbalvin pourrait copier le style de Maluma, c'est du moins ce qui ressort de certaines photographies qu'il a publiées sur ses réseaux sociaux.

Nous savons tous que Maluma Il est unique et il y a précisément son secret. Les photographies de jolis garçons ne passent presque jamais inaperçues, non seulement à cause de son apparence, mais aussi à cause de son originalité.

Mais Jbalvin Il a publié des images qui rappellent certains Maluma Ils ont fait le tour du monde.

Dans son compte Instagram, Jbalvin porte une tunique arabe, un peu comme celle qu'il a présentée Maluma récemment après sa visite aux Émirats arabes unis, et nous nous demandons, voudra-t-il imiter le parcero?

Et maintenant, voyons celui de Maluma…

C'est que, quoi que Jbalvin Il a également fière allure avec son style arabe, même si nous espérons que ce n'est pas un look permanent, car vous nous priveriez de certaines de vos compétences.