«Je connaissais Jésus», l’histoire présente le spécial de Pâques

Mexico.- Ce Semaine Sainte il existe d’innombrables films et séries télévisées qui racontent la vie et la résurrection de Jésus de Nazareth, comme La passion du Christ, Jésus, la résurrection du Christ, la plus grande histoire jamais racontée, parmi tant d’autres.

Il y a aussi des films biographiques et des émissions de télévision sur d’autres personnages bibliques.

Parmi les plus célèbres, Le baiser de Judas, un film espagnol sorti en 1954, dans lequel l’acteur Rafael Rivelles est chargé de donner vie au personnage emblématique et raconte l’histoire du baiser bien connu qui a trahi Jésus.

Un autre des plus populaires est Marie Madeleine, la version la plus récente a été mise en vedette en 2018 par l’Américaine Rooney Mara et raconte l’histoire de Marie, qui a suivi Jésus de Nazareth.

Ce personnage important est également venu à la télévision dans la série María Magdalena, une intrigue au format feuilleton avec Maria Fernanda Yepes et il a été diffusé sur petit écran en 2019, et il y a un an, sa diffusion sur Netflix a été annoncée.

Maria de Nazareth a également sa propre série télévisée, elle a joué l’actrice allemande Alissa Jung et est basée sur les Évangiles de Matthew, Luke et Mark. Il raconte l’union de deux femmes pour leur amour de Jésus-Christ; Marie de Magdala et Marie de Nazareth, du point de vue d’une mère et d’une femme reconnaissante avec leur rédempteur, respectivement.

Barabbas est un personnage mentionné dans l’ancien testament, qui a également une bande avec son nom. Le film italien de 1961 a été réalisé par l’Américain Richard Fleischer et joué par l’acteur mexicain Anthony Quinn; raconte la vie de Barabbas, le dangereux criminel libéré à la place de Jésus-Christ, à la demande de la foule.

Samson et Delilah il s’inspire du passage décrit entre les chapitres 13 et 16 du livre des Juges, de la Bible, et recrée la vie d’un homme avec une force surnaturelle que personne n’a expliquée; Cependant, quand il rencontre Delilah, il révèle sa seule faiblesse, après quoi elle le trahit, le secret devient public, alors ils décident de le quitter des yeux, de le capturer et de l’exécuter, mais il parvient finalement à se libérer, après avoir demandé une dernière fois à Dieu opportunité.

Pour sa part, Paul, l’un des apôtres de Jésus, a également sa propre cassette, il est Paul, l’apôtre du Christ, le film de 2018 réalisé par Andrew Hyatt et avec Jim Caviezel, raconte l’histoire du personnage, lorsqu’une grande partie de Rome a pris feu et qu’il a été reconnu coupable, ce qui a conduit à son emprisonnement.

La mini-série télévisée de 1981, Pierre et Paul, raconte l’histoire du même apôtre, avec Pierre, un autre des disciples de Jésus, plus tard dans les années 90, ils ont lancé une autre série du même nom, cette fois d’origine allemande.

Saint Pierre et la Cène raconte l’histoire de cet apôtre, joué par Robert Loggia et Ryan Alosio dans leurs scènes respectives, et raconte sa réflexion au fil du temps avec Jésus et ses compagnons apôtres, tout au long de leur dernier emprisonnement à Rome.

Un autre des apôtres qui a été interprété dans un film qui porte son nom est Thomas; le tournage a été réalisé par l’italien Raffaele Mertes et avec Ricky Tognazzi. L’histoire tourne autour de Thomas, qui au début ne croit pas au miracle de la résurrection, mais commence finalement à faire confiance, après une série de tests et de signes qui lui sont présentés.

La vie de Jacques, un autre des apôtres du Christ, se reflète dans Saint Jacques l’Apôtre, un film espagnol, qui a vu le jour en 2017 et raconte de la naissance de cet homme jusqu’à sa mort, Santiago a été joué par l’Argentin Julián Gil; C’est un film dramatique, mais il comprend également de l’action.

Finalement, Le prophète Jérémie est un film biographique, mettant en vedette l’acteur britannique Oliver Reed, et aborde le thème de l’œuvre du prophète, qui était d’appeler le repentir au royaume de Juda. De plus, la bande de 1998 reste disponible en ligne.

npq