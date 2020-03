“Je dépense autant que n’importe quel membre de la famille”

Au cas où il n’y aurait pas assez de parcelles sur l’île, l’ensemble des «Survivants» est toujours ouvert aux conflits entre ses collaborateurs. Lors de la cinquième édition de «No Man’s Land», qui a eu lieu le 24 mars, le premier de ces affrontements a affronté Christofer Guzmán et Kiko Jiménez, qui a donné le ton en répétant les accusations de la semaine précédente selon lesquelles le premier fait fondre les revenus pour sauver Fani Carbajo de chaque nomination.

Christofer sur le tournage de ‘Survivors’

Cette bagarre a eu lieu avant que Fani ne soit sauvé pour la quatrième fois, laissant Nyno Vargas, Ferre et Cristian Suescun suspendus par un fil avant le sixième gala “ Survivors 2020 ”. Au début de l’espace présenté par Carlos Sobera, Christofer a eu un moment pour réfléchir aux possibilités de son partenaire de se sauver de sa quatrième nomination: “Je vois ça difficile, ils sont nominés depuis de nombreuses semaines et que ça plaise ou non, les clubs, amis et famille le remarquent. “

Tout en offrant cet argument, il ne fallut pas longtemps à Kiko Jiménez, qui était sur le banc avant, pour l’interrompre pour lui demander combien il avait dépensé pour sauver Fani de la nomination. Immédiatement, l’ancien candidat «Big Brother VIP» a été réprimandé par Sobera avec un “Et frappez-le! Quel hobby!”, puisque ce n’est pas la première fois qu’il porte cette accusation contre Christofer, qui a rompu son calme habituel pour régler la question durement: “Vous me fatiguez déjà avec la petite question. J’ai dépensé ce que vous dépensez, ce que Sofia dépense et ce que tout membre de la famille dépense. Ni plus ni moins.“

Une accusation qui ne s’arrête pas

L’ennui de Christofer est motivé par l’insistance de Jiménez, qui dans la précédente édition du format diffusé sur Cuatro et Telecinco avait révélé que l’ancien concurrent de «L’île des tentations» dépenserait tout l’argent qu’il gagne en bowling pour sauver Fani à tout prix. Cependant, le susmentionné a également voulu nier à cette occasion, indiquant que la seule chose qu’il faisait était de suivre les conseils des fan clubs du survivant qui, de toute façon, se débarrasse religieusement de chacune de ses nominations.

.