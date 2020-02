Je déteste tellement! Hailey Bieber attaque à nouveau Selena Gomez sur les réseaux sociaux

Hailey Bieber, épouse du chanteur Justin Bieber, est de retour dans l’actualité en lançant un indice fort sur l’ex-partenaire de son mari.

22 février 2020

Encore une fois Hailey a attaqué le chanteur Selena GomezEh bien, tout a été révélé après avoir lancé un indice très direct. Les réseaux sociaux brûlés!

Bien qu’à diverses occasions, Hailey dit qu’il n’avait aucune rancune contre Selena, vos actions prouvent le contraire. Eh bien, tout pourrait être apprécié dans un message, la dame de Bieber Il a précisé qu’il ne faut pas plusieurs années pour ressentir le véritable amour.

Quand Selena a créé son succès musical “Lose You To Love Me” (vous perdre pour m’aimer), beaucoup de ses fans ont dit que la chanson était clairement destinée à son ancien partenaire Justin Bieber et, si nous commençons à analyser les paroles de la chanson, elle raconte ce qui lui est arrivé et Bieber.

Mais Hailey ne restait pas les bras croisés, elle a répondu à ses histoires Instagram Selena indirectement avec ce message:

«Une personne en 2 mois peut vous faire ressentir ce qu’une personne en 2 ans ne pourrait pas ressentir. Le temps ne veut rien dire, le caractère le fait. “

.