Lil Baby dévoile sa décision de ne pas avoir d’encre dans une nouvelle interview.



Vous ne l’avez peut-être pas remarqué ou pensé beaucoup, mais Lil Baby est sur une très courte liste de rappeurs qui n’ont pas d’encre sur son corps. Le rappeur d’ATL a récemment évoqué son choix de rester sans tatouage dans une nouvelle interview avec le New York Times, et tout cela a à voir avec l’empilage de son papier. Baby a dit qu’il n’avait jamais voulu ressembler à un “garçon dope” et qu’il voulait garder son apparence droite pour de futures rencontres avec les gens blancs.

“Je ne me suis jamais vu être un rappeur”, a-t-il expliqué. “Un gros bonhomme de chien, c’est tout. Pas même juste un garçon stupide. C’est pourquoi je n’ai pas de tatouages, car j’ai toujours su que j’allais dépenser mon argent, et j’allais devoir m’asseoir devant certaines personnes pour faire quelque chose avec mon argent. Et je ne voulais pas qu’ils me regardent comme un garçon stupide. “

Il a ajouté: «Je devais garder mon apparence droite. J’ai littéralement dit: «Quand je m’assois devant ces gens blancs, je ne veux pas avoir de tatouages.» D’une certaine manière, c’est toujours le cas aujourd’hui. Parce que quand je suis assis dans ces réunions, je n’ai pas de tatouages ​​sur le visage. Je sais qu’ils devraient penser à quelque chose si j’ai des tatouages ​​sur le visage. “

Moses Robinson / .

Ailleurs dans l’interview, Lil Baby a clairement indiqué que le rap n’est rien de plus qu’un tremplin pour ses futurs projets. Il a dit qu’il espère passer à une position de pouvoir dès qu’il le pourra. “Je me fiche de ma propre musique”, a-t-il déclaré. «Je veux vraiment posséder un label – comme Def Jam, cependant. Comme Roc Nation. Je préfère aller dans cette direction, où je gère une Selena Gomez et en profite 10%. Là où je ne suis même plus sur la scène. C’est mon état d’esprit. Si je peux faire apparaître deux artistes en ce moment, je vais ralentir ce que je faisais, tout de suite. Pourquoi ne le ferais-je pas? Je peux gagner le même argent et je n’ai pas besoin d’attraper tous ces avions. “

Lisez tout cela et plus encore dans l’interview approfondie avec le New York Times ici et cherchez son nouvel album, My Turn, à sortir demain, vendredi 28 février.

