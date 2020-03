“Je l’ai trouvée sans vie dans la cuisine”: sa petite amie est décédée seule en attendant son test pour le coronavirus

Il est décédé en attendant les résultats de son test de coronavirus

Natasha Ott, dont on se souvient comme «profondément gentille, passionnée, amusante et aimante». Son petit ami l’a retrouvée morte à la maison le 19 mars après plus d’une semaine de mauvaise santé.

Le 10 mars, elle a envoyé un SMS à son petit ami Josh Anderson en disant qu’elle se sentait malade avec “Un rhume” et “une fièvre légère”.

Ott était un travailleur social à la Nouvelle-Orléans travaillant pour une organisation qui fournissait un traitement aux personnes vivant avec le VIH.

“Ils l’ont renvoyée chez elle, mais ils ne l’ont pas testée, ils lui ont dit que le risque était faible”, a-t-elle écrit sur Facebook.

Le 11 mars, elle a dit qu’elle avait essayé de se faire tester pour la grippe, mais qu’on lui avait dit qu’elle devrait attendre une semaine.

«J’ai fini par essayer au travail. Nous n’avons que 5 tests de coronavirus dans ma clinique. J’ai décidé de ne pas en prendre un pour que quelqu’un d’autre puisse le faire “, a déclaré Ott à son petit ami.

Le test de la grippe a donné un résultat négatif.

“Hé, ils ne pensent pas que je devrais être testé à moins d’avoir de la fièvre. Tout a l’air bien », a-t-elle écrit de nouveau à Josh le 13 mars.

Peu de temps après, il a perdu l’appétit et a subi un test COVID-19, mais on lui a dit qu’il lui faudrait cinq jours pour obtenir les résultats.

“Je ne veux plus être malade”, a-t-elle déclaré. “Je ne comprends tout simplement pas pourquoi je ne me sens toujours pas beaucoup mieux.”

Plus tard, elle a signalé à son petit ami qu’elle sentait “quelque chose” dans ses poumons.

Anderson est allée chez elle après avoir cessé de répondre aux messages texte.

Il a frappé à la porte mais personne n’a répondu. Il n’était pas prêt pour ce qu’il verrait.

La perte de Josh

“J’ai fait le tour du dos et je l’ai trouvée morte dans sa cuisine”, écrit-il.

“Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas la chance de l’avoir connu, sachez ceci: c’est une perte incommensurable.”

«Et voir une femme que je connaissais était si pleine de vie allongée sur le sol sans vie était dévastateur. J’avais peur de la toucher. Je l’ai tenue de toute façon“

Il dit que ses résultats de test ne sont pas encore revenus.

Le bureau du coroner de la paroisse d’Orléans n’a pas révélé de cause de décès et les autorités sanitaires locales n’ont pas confirmé si Ott avait un coronavirus, selon le New Orleans Defender.

Anderson dit que le gouvernement américain est “mal préparé” à la pandémie “Cela a coûté et coûtera des vies.”

«Appréciez vos proches comme si vous pouviez les perdre et dites-leur que vous les aimez. Le temps de plaisanter sur Covid-19 est révolu. ” J’ai conclu Anderson dans son post.

La perte de Josh est dévastatrice et nous devons en tirer des leçons. Prenons garde aux règles que le gouvernement a établies et si nous nous sentons mal, n’hésitez pas à appeler le médecin et à suivre ses instructions. Partagez cette note pour continuer à sensibiliser.

Le temps de plaisanter sur Covid-19 est révolu. Il est maintenant temps de vous protéger, de protéger vos proches et tous les autres….

Publié par Josh Anderson le samedi 21 mars 2020

