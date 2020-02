“Je m’attendais à quelque chose de bien plus merde”

Depuis quelques mois, tous les invités qui se sont rendus à «La Résistance» ont pu voir à l’intérieur d’une boîte mais ils ne pouvaient pas révéler ce qu’il y avait à l’intérieur s’ils ne voulaient pas payer une amende de 50 000 euros. Les spectateurs ont enduré l’intrigue avec crainte même de révéler qu’il n’y avait rien à l’intérieur et que tout le monde faisait du théâtre. Mais non, il a révélé ce qu’il y a et il semble qu’il n’ait pas déçu.

Najwa Nimri, expliquant l’intérieur de la boîte «The Resistance»

Najwa Nimri est retourné au programme dans la nuit du 27 février et avant de voir la boîte qu’il craignait déjà: “Ce sera une déception du copon fixe”. Cependant, il a commencé à le voir et à mourir de rire. “Quel putain de gens, mon oncle! Je ne peux pas te croire C’est super. Je m’attendais vraiment à quelque chose de plus merde“a commenté l’actrice. S’adressant au public, elle leur a dit depuis la scène:” Je vous dirais ce qu’il y a, mais ce ne sera pas drôle si je vous le dis. C’est pour le voir. “

Cependant, il a montré qu’il voulait le dire et a demandé s’ils le dénonceraient s’il le disait. “Vous devez nous payer 50 000 euros. Et vous êtes couvert, nous les facturons donc à coup sûr”, a averti David Broncano, en lui demandant: “Coupez le micro!” Incapable de parler, l’actrice a dit qu’elle quittait le plateau, car “c’est l’Espagne, tu peux me poursuivre”. “Nous avons été avec cela pendant 6 mois. si vous voulez le dire, nous ne vous demandons pas“La présentatrice a clarifié, laissant place à dire si elle le voulait.” Bien sûr, je veux dire. Il est venu avec de l’argent pour pouvoir compter“, a avoué ironique Nimri.

L’intérieur de la boîte expliqué par Nimri

“C’est vraiment fort et maintenant je comprends tellement de réactions, parce que la blague est vraiment bonne”, a expliqué l’actrice avant de révéler le mystère. “Vous regardez une vidéo et lorsque vous accentuez l’image vous voyez celui qui coupe des steaks sur une cuisse de jambon. Et le plus drôle, c’est que les restillos tombent au sol et qu’un chien commence à le renifler. Tout est réaliste, espagnol, étrange … une vidéo de baise bizarre juste digne de ce site “, a-t-il raconté jusqu’à ce qu’il dise à la vidéo:”L’avion est ouvert et c’est un menda avec une dureté dans le pied de rouleau de jambon Jabugo fissurant la plante du pied“Le public a applaudi l’invité pour lui avoir dit, mais Broncano a changé d’avis en riant:” Nous allons toujours vous poursuivre. “” N’applaudissez pas, salauds “, a demandé Najwa à tout le monde dans le théâtre.

.