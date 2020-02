“Je me bats tous les jours pour montrer à quel point je suis désolé”

La nuit du vendredi 14 février, Sandra Barneda a reçu sur le tournage de ‘Le débat des tentations’ la visite de Fani Carbajo, qui a accordé son premier entretien après son passage à travers ‘L’île des tentations’. Une réunion au cours de laquelle l’ancien participant de la réalité était très désolé pour les dommages qu’il avait causés à son partenaire, Christofer Guzmán, avec sa relation avec Rubén Sánchez et a précisé, dès son arrivée sur le plateau, que “je n’ai jamais annulé mon petit ami “, car cela avait été l’une des critiques qui lui avaient fait le plus mal.

Fani, excitée lors de sa première interview dans «Le débat des tentations»

“Une fois que je suis venu voir les dégâts que je lui ai causés sans que je sois cohérent … il ne le méritait pas. Je me suis laissé aller”, A avoué Fani, repentante, après quoi elle a admis que “j’étais heureuse, mais je ne pensais à personne d’autre qu’à moi, sans penser aux dégâts que je faisais”. “Quand nous sommes entrés, nous ne vivions pas notre meilleur moment. Je me suis beaucoup emporté, beaucoup, beaucoup, par Ruben”, a déclaré Carbajo, qui a déclaré que “même pas d’une manière” était tombé amoureux du single. “Je ne suis pas tombé amoureux, mais il est vrai que j’ai aimé sa façon de vivre, sa façon de me parler et de me traiter”, a déclaré Fani, convaincu. “J’ai très honte, j’ai fait beaucoup de mal à la personne qui m’aimait”, a expliqué l’ancien participant. “Je ne me suis pas mis à sa place. J’étais égoïste et j’ai juste pensé à moi”, A critiqué Fani, rappelant le feu de joie de la confrontation après laquelle Christofer a quitté le programme.

“J’ai enfilé une cuirasse en pensant que j’allais attaquer et je l’ai déjà fait”, a expliqué l’ex-participante, qui a eu l’occasion de voir des images de la chambre de son partenaire. Parmi eux, la séquence complète de la carrière de Christofer sur la plage en criant “Estefanía!”. L’un des pires moments de Guzman, parmi lesquels la séquence dans laquelle il a été réconforté par l’équipe de format a été diffusée, quelque chose que Fani n’avait pas encore vu et qui a fait couler des larmes. “Je ne peux pas justifier l’injustifiable”, a déclaré Carbajo, qui a répondu par un “non” clair lorsque Barneda a voulu savoir s’il avait pardonné. “Je me bats tous les jours pour lui montrer à quel point je suis désolé. Chaque jour depuis notre retour. Sans se séparer de lui, être avec lui, toute la journée au pied du canyon.”Admit Fani avec enthousiasme.

“Je ne dis pas que j’ai gagné ma confiance à 100%”

Fani, attentif à l’interview de Christofer dans «Le débat des tentations»

“Beaucoup de gens sont surpris qu’il soit avec Fani”, a avoué Christofer, quant à lui, lors d’une nouvelle rencontre avec Sandra Barneda, hors plateau, dans laquelle il a raconté comment la réconciliation avec Fani a été. “Quand il arrive à Madrid, la première chose qu’il fait est d’appeler. Et je ne veux pas, je raccroche. Finalement, il a voulu le prendre. Finalement, je l’ai pris”, a déclaré Christofer, qui a pris deux jours pour accepter de parler avec son ex-partenaire de l’époque, qui lui a dit a dit qu’elle était “très désolée, tu dois me voir.” “Tout le monde, évidemment, va vous dire le contraire, mais celui qui ressent et celui qui décide est moi. Comme ma scène avec Fani n’était pas complètement fermée, alors je décide de la voir”, A déclaré Christofer, qui se souvenait avoir vu sa petite amie “très touchée, très mince” lors de sa première réunion après le programme.

“Quand il m’a vu, il est resté comme s’il mourait de honte”, se souvient l’ancien participant., après quoi il a souligné que Fani, à ce moment-là, “ne réalisait toujours pas l’impact et les dommages qu’il m’avait causés”. “Il y a eu des discussions, des reproches”, a expliqué Guzman, qui n’avait pas cru les paroles de son partenaire quand il a dit qu’il ne l’aimait pas. “Il s’est emporté de telle manière, qu’il s’est déconnecté et a oublié qu’il avait un partenaire”, a déclaré Christofer, après quoi il a rappelé le premier baiser qu’ils ont partagé après avoir traversé la réalité, qui était “impatient, car malgré Je l’aime beaucoup. ” “Aujourd’hui, il me montre combien il regrette et a réalisé que je suis l’homme de sa vie”a déclaré Christofer, qui a dit qu’il avait même changé la façon dont Fani le traitait. “Je ne dis pas que j’ai gagné ma confiance à 100%”, a déclaré l’ancien participant, après quoi il était convaincu que Fani l’aimait toujours, bien qu’il ne lui fasse toujours pas confiance.

