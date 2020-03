“Je me considère vierge parce que cela n’est pas entré, n’est pas entré …”

En matière d’amour, tout est possible. Le restaurant des «First Dates» nous a habitués à nous surprendre par le développement des rendez-vous variés de ses convives qui ne laissent jamais le spectateur indifférent. Dans la soirée du mercredi 18 mars, Adrian, 19 ans, est allé au programme Cuatro vouloir trouver l’amour, mais a fini par avouer sa première expérience sexuelle. Là, il a rencontré Cristina, une danseuse de 18 ans qui aime la K-pop et cherche un garçon mature.

Adrian, diner de «First Dates»

Adrián a été sincère dès le début, avouant son secret à la caméra: “Je suis un homme sans mystère, parce que souvent je donne inconsciemment le livre ouvert. “C’est ainsi que cet amoureux des jeux vidéo et des anime, qui aime voyager mais n’a pas voyagé, prétendait être un débutant amoureux d’une seule petite amie.” couple de distance depuis six mois, elle à Bilbao et moi à Madrid. Sur le plan personnel, cela m’a beaucoup appris “, a-t-il expliqué. La surprise est venue quand il a révélé que Ils ne se sont vus qu’une seule fois alors qu’ils étaient loin depuis quatre mois.

Mais les surprises de Cristina ne s’arrêtent pas là. Adrian était honnête en matière sexuelle, sans qu’on le lui demande, pour avouer sa virginité. “Je dirais que je suis vierge parce que cette fois je ne peux pas le compter … parce que disons, ça n’est pas venu“Le problème est venu au moment de l’acte lui-même qu’il n’est pas entré, je ne sais pas pourquoi mais il n’est pas entré et c’est pourquoi je ne le considère pas comme une perte de virginité. Je ne suis pas pressé de dire que je suis vierge “, a-t-il ajouté.”Je me considère comme 100% vierge car cela n’est pas entré, n’est pas entré …“at-il précisé en cas de doute.

“La première fois, elle ressemblait à la fille de” The Exorcist “”

Après ces aveux, c’est au tour de Cristina de raconter comment son ex-petit ami a réagi lors de sa première expérience sexuelle. “Elle a dit qu’elle ressemblait à la fille de ‘The Exorcist'”, a-t-il dit en riant. “Mon partenaire était totalement immature et maintenant je cherche l’opposé de luiEnfin, le lien entre les deux était bon et ils ont décidé de se donner une chance avec un deuxième rendez-vous.

.