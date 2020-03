Je me contente de faire de la musique, a dit une fois Manu Dibango, légende de l’Afrojazz

▲ Dans l’image, le 24 janvier 2018, lors d’un événement mode dans la capitale française.

Mercredi 25 mars 2020

Manu Dibango avait 86 ans et jouait toujours. La dernière fois qu’il s’est produit, c’était le 1er février à l’Opéra Berlioz de Montepellier, en France. Le 18 mars, l’équipe de Papá Manu, comme l’appelaient ses partisans, a annoncé sur sa page Facebook que le saxophoniste avait été diagnostiqué avec Covid-19.

Puis les messages étaient encore rassurants: repos et récupération en toute sérénité, a-t-on lu. De plus, le musicien a exigé le respect de sa vie privée et que les autres prennent soin d’eux-mêmes. En moins d’une semaine, la légende afrojazz est morte.

“C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons de la disparition de Manu Dibango, notre Papi Groove, survenue le 24 mars …” a été publiée sur Facebook. Le musicien, d’origine camerounaise, est l’une des figures mondiales à mourir de la pandémie provoquée par la nouvelle épidémie du coronavirus.

Aurlus Mabélé, un musicien congolais, est décédé jeudi à Paris de la maladie.

Le directeur des éditions musicales de Dibango a souligné que le musicien est décédé dans un hôpital de la région parisienne. Les funérailles auront lieu dans le strict respect de la vie privée de la famille, et un hommage lui sera rendu dans les plus brefs délais, a ajouté la publication numérique.

Le joueur de jazz camerounais laisse derrière lui environ 60 ans de carrière musicale ininterrompue. En 1972, Manu Dibango a créé le titre qui a lancé la légende de l’Afrojazz dans le monde: Soul Makossa.

Divers artistes, dont Michael Jackson et Rihanna, ont utilisé des échantillons de leurs Mama-say, mama-sa, ma-ma-ko-ssa, ce qui signifie danse dans la langue douala. En conséquence, Dibango a déposé une plainte contre les deux artistes en 2009, arguant qu’ils avaient utilisé le crochet sans cette autorisation. La requête a été rejetée par un tribunal de Paris. L’affaire a été réglée après que les musiciens sont parvenus à un accord économique.

Né dans la ville portuaire camerounaise de Douala en 1933, Emmanuel N’Djoké Dibango, qui a utilisé Manu Dibango comme nom de scène, a été reconnu comme saxophoniste et compositeur, et a également joué du vibraphone.

Avec trois kilos de café

Son histoire commence dans le port de Douala, en tant qu’Emmanuel Dibango, fils d’une couturière et fonctionnaire. A 15 ans, il est envoyé en France pour faire ses études. Il est arrivé à Marseille avec ses valises et trois kilos de café pour payer ses premières dépenses, une histoire que le musicien aimait raconter et qui a servi de titre à sa première biographie.

Il a appris à jouer du piano d’un professeur à Chartres, et à cette époque, il a rencontré le jazz et Francis Bebey, également camerounais, avec qui il a formé un trio. Plus tard, il a découvert le saxophone et plus il s’éloignait de la musique, plus il s’éloignait de ses études.

Son père lui coupe les fonds et Dibango part pour Bruxelles où il rencontre sa future épouse et le musicien congolais Grand Kallé, qui l’invite dans son orchestre African Jazz avec lequel il enregistre une quarantaine de chansons.

Pendant une brève période, il est retourné en Afrique pour vivre au Congo et au Cameroun, mais est revenu en France où il a continué à rencontrer des musiciens qui l’ont amené à une nouvelle étape de sa vie. C’est alors qu’il enregistre Soul Makossa, ce qui lui permet de voyager aux États-Unis. Là, il s’est produit dans des lieux célèbres, tels que le théâtre Apollo, et a rencontré le groupe latin Fania All Stars, composé de musiciens prestigieux.

Manu Dibango n’était pas seulement un saxophoniste, il jouait du piano, du vibraphone, du marimba, de la mandoline et récemment du balafon. Tout au long de sa vie, le joueur de jazz a continué de montrer de l’intérêt pour élargir ses connaissances musicales. Il était également chanteur, arrangeur et chef d’orchestre.

De plus, le jazzman a toujours montré de l’intérêt pour des causes telles que la lutte contre la faim dans le monde, le changement climatique et la liberté d’expression. L’Unesco l’a nommé artiste de la paix en 2004. Sa pensée pourrait se résumer en une phrase qu’il a prononcée jadis en riant: je me contente de faire de la musique.

Dibango était membre du groupe congolais de rumba African Jazz et connu pour ses collaborations avec la défunte star nigériane d’Afrobeat Fela Kuti, le guitariste nigérian King Sunny Adé et le groupe de gospel sud-africain Ladysmith Black Mambazo.

