“Je me sentais peu soutenu par mes collègues après avoir discuté avec Jésus”

Le gala 2 de l’opération Triunfo 2020 a eu lieu ce dimanche, 26 janvier, avec son premier expulsé: Ariadna Tortosa. Après avoir surmonté un casting massif avec plus de 10 000 candidats, la Catalane a obtenu sa place à l’Académie grâce à sa brillante version de “Par la bouche vit le poisson” au Gala 0. Mais son attitude au cours de la première semaine a fini par lui faire mal et a causé Que le jury l’a nommée avec Nick Maylo. Enfin, le public a décidé de poursuivre sa carrière dans l’émission de talents de Gestmusic et de la télévision espagnole avec 66% des voix.

Ariadna Tortosa, candidate à «Opération Triunfo 2020»

FormulaTV a parlé avec la chanteuse, quelques heures seulement après avoir quitté l’Académie, pour connaître ses premières impressions sur son expulsion et commenter les conflits vécus avec Eli Rosex et Jesús Rendón. La Catalane n’abandonne pas et souhaite publier son premier album avec ou sans l’aide d’une entreprise: “Je vais chercher la vie. Je sors l’album oui ou oui.”

Comment allez-vous après l’expulsion?

Très bien, endormi car je n’ai pas dormi, mais très bien.

Comment vous êtes-vous vu au Gala 2?

Je ne me suis pas vu, mais j’étais à l’aise, tellement heureux.

Je pense que la première semaine n’a pas été très réussie et je n’ai pas compris

Pourquoi pensez-vous que vous êtes le premier expulsé de «OT 2020»?

Je pense que la première semaine n’a pas été très réussie et je n’ai pas compris. En fin de compte, cela m’a joué un tour. Ça et ça, Nick est une personne incroyable et chante que tu meurs.

Pensez-vous qu’autant que vous l’auriez fait cette semaine, vous étiez déjà prédestiné à sortir dans le Gala 2?

C’est peut-être un peu … Évidemment, tout peut changer et tout peut varier, c’est ‘OT’ et dans ‘OT’ on ne sait jamais. Mais avec tout ce qui a été la première semaine et avec l’évaluation du jury et des professeurs, j’ai été un peu plus déterminé.

Vous pensiez déjà à ce qui pourrait arriver?

Bien sûr, quand ils vous nomment, vous vous mentalisez avec qui vous sortez, parce que nous ne savons pas ce qui se passe à l’extérieur.

Le jury vous a nommé pour évaluer que vous avez eu une mauvaise semaine, même si votre performance elle-même était très bonne. Cette semaine, on a dit à Jésus qu’ils ne nominaient qu’en tenant compte de ce qu’ils voyaient au gala. Comment évaluez-vous cela?

Je ne sais pas, leurs critères auront, pour quelque chose qu’ils auraient, je suppose. Si je suis ici, ce sera parce que je dois être ici.

Pensez-vous que ce changement d’opinion au sein du jury est injuste?

Je ne sais pas si c’est injuste. Chacun porte son concours comme il le porte. Si Jésus n’a pas été nominé ou si j’ai été nominé pour x, cela a été mon concours et celui de Jésus ne m’affecte pas.

Cela vous a-t-il affecté que tous vos coéquipiers aient voté pour Rafa Romera pour le sauver en tant que candidat au Gala 1?

Non, j’ai compris. Rafa c’est la vie de la fête et c’est normal, je comprends parfaitement. Puis j’ai eu mon soutien à l’intérieur de la maison, je ne me suis pas sentie seule.

Cela vous dérangeait-il que tout le monde se donne un câlin collectif sans vous et Nick?

Nous ne vivons pas comme ça. J’étais désolé parce qu’ils étaient là et j’étais nominé, mais je ne voyais pas cela comme un geste de mal.

Que pensez-vous des nominés des Gala 2, Eli et Rafa?

Je ne suis pas juré, donc je ne peux pas vous le dire. Je sais que nous avons tous travaillé dur cette semaine et je sais qu’il y en avait beaucoup de très puissants. Il y avait des chiffres cette semaine et c’était très compliqué. C’était difficile de choisir.

Ariadna Tortosa chante “You Know I’m No Good” dans ‘OT 2020’

L’une des nouveautés de cette année est que les nominations sont illimitées. Bien que les quatre nominations du jury n’aient pas encore été dépassées, cela vous a-t-il rendu plus tendu?

Non, parce qu’en fin de compte, lorsque vous commencez la semaine, cela est très clair: vous êtes en compétition contre vous-même, pas contre les autres. Donc, si vous allez me nommer, vous allez me nommer, en nommer quatre ou en nommer sept. Si je fais bien mon travail, ils ne me nommeront pas, même s’ils ont plus ou moins de limite. Au moins pour moi, cela ne m’a pas affecté.

Une fois dehors, comment auriez-vous fait face au concours si vous aviez pu recommencer?

Dans un monde merveilleux, je vous dirais que je l’aurais affronté avec le sourire, en travaillant dur et en étant une personne positive. Mais nous sommes des gens et j’ai eu un ralentissement, évidemment vous pouvez toujours faire mieux. J’ai essayé de donner tout ce que je pouvais et, si cela m’a pris une semaine de plus que les autres, je suis également heureux d’être au moins devenu fier de ce que j’ai fait.

Comment pensez-vous que les controverses dans lesquelles vous avez été impliqué avec Eli et Jésus ont été affectées lors du vote?

Je suis allé à ‘OT’ pour chanter en gros, donc tout le reste c’est moi qui vis avec les gens et qui donne mon point de vue sur les choses. Je ne sais pas à quoi les choses ont ressemblé, mais j’ai toujours essayé de tout faire du respect, de l’amour que nous avons et de toujours donner mon opinion honnête sans blesser personne. Donc, sur cette partie, je suis plus calme.

Pensez-vous que la musique ou la réalité a pesé plus au moment du vote?

Je ne sais pas pourquoi les gens ont voté. Je ne sais pas non plus pourquoi les gens ont voté pour moi. J’assimile qu’il y a des gens dans votre maison qui m’aimaient et qui ont décidé de prendre une candidature et de voter chaque semaine, ce qui est très fort. Je ne sais pas quels ont été les critères.

Avez-vous pensé que vous devriez mesurer vos mots en étant enregistrés tout au long de la journée?

J’étais chez moi. Tout ce que j’ai dit ou fait est quelque chose que je ferais ou dirais à la maison si j’entendais quelque chose de mon frère, de mon père ou de mon ami. Pour ma part, je ne me suis pas focalisé sur la réalité car il me semble qu’il doit venir seul. Si les gens veulent me connaître, me connaître, je n’ai à forcer personne à me connaître. Je n’ai mis aucune limite à quoi que ce soit, mais il est vrai que je savais qu’ils enregistrent, alors ce que je ne peux pas faire, c’est promouvoir quelque chose qui manque de respect à quelqu’un ou qui peut nuire aux sentiments de quiconque. J’ai été complètement naturel et totalement moi.

Beaucoup de problèmes de coexistence de l’Académie viennent du fait que certains candidats ne laissent pas les autres dormir. Cela a-t-il été très grave pour vous?

Je suis une personne qui peut jouer des cymbales dans mon oreille et je dors toujours. Il était alors dix heures et j’allais dormir, je ne savais rien du bruit. Mais les jours où je suis resté éveillé, il est vrai que les gens restent en retard. Vous êtes toute la journée avec les chansons et la pièce est à l’heure zen. Oui, c’est vrai qu’il y a des gens qui l’ont dérangé plus que d’autres, parce qu’il y avait des gens qui voulaient rester tard. Mais dans un consensus, on peut parler de choses et parvenir à un accord.

Ariadna Tortosa au Gala 0 de ‘OT 2020’

Après la première attention que Noemí Galera vous a adressée en parlant d’irrespect, le directeur de l’Académie s’est entretenu avec Eli en privé car elle n’était pas tenue pour acquise et votre partenaire vous a désigné comme coupable. Que pensez-vous de cette controverse?

Je le découvre maintenant, je n’ai toujours pas atterri. J’ai lu un peu sur Twitter, mais je n’ai pas d’opinion. Je pense que nous devrons en parler et nous comprendre. De l’intérieur, je ne l’ai pas perçu de cette façon. J’ai été mentionné par Jésus, parce que je pensais qu’ils faisaient toujours référence à moi élevant la voix. Je me sentais mal parce qu’on voyait que je manquais de respect à quelqu’un et je suis allé lui parler directement. Mais avec Eli jamais, je ne m’y attendais pas.

Comment est-il possible que de l’intérieur vous n’ayez pas perçu l’attitude d’Eli envers vous de la même manière?

C’est compliqué. Quand ils vous ont mis dans une maison avec 16 personnes que vous ne connaissez pas et que vous n’avez pas choisies, il y a évidemment des personnages plus similaires que les autres. Au début avec Eli, je m’entendais très bien et ensuite nous avons eu nos frictions ensemble, deux personnes de beaucoup de caractère que nous avons heurtées. Je ne l’ai pas perçue autant qu’elle l’a été à l’extérieur. Je pense que c’est quelque chose qui devra parler et résoudre des choses pour voir où nous en sommes.

Alors, ne vous êtes-vous jamais senti attaqué ou offensé par Eli?

Voyant maintenant ce qui se passait à l’extérieur, oui. Mais de l’intérieur, je pouvais me sentir un peu plus mal avec les choses et c’est tout, mais pas au niveau où ils me faisaient quoi que ce soit. Je doutais un peu de moi et c’est tout.

Je ne suis toujours pas d’accord avec l’un des commentaires de Jésus

Comment avez-vous vécu le discours sur la diversité sexuelle avec Paco Tomás? Nous vous avons vu très excité à plusieurs reprises.

Je suis une personne très empathique et cet homme parle très bien et j’étais très excité. Il me semble très important qu’il y ait des gens comme lui qui diffusent ce qu’il défend et avec les connaissances qu’il possède.

Concernant les commentaires de Jésus, il fut un temps où nous vous avons vu sur le canapé peu soutenu par le reste des concurrents. Avez-vous senti que vous aviez manqué de soutien de vos camarades de classe après avoir discuté avec lui?

J’ai senti que je n’avais pas raison. Je ne sais pas combien c’était à cause du positionnement ou parce que j’avais une opinion, mais je me sentais peu soutenu sur la base de ce que je disais. Mais pas pour rien, mais parce que seulement quelques personnes ont parlé et se sont prononcées en faveur de la défense de Jésus comme une plaisanterie. Donc, je me sentais un peu à sa place.

Dans les réseaux, vous avez été très soutenu par ce problème, pensez-vous toujours qu’il était offensant ou avez-vous changé d’avis et pensez-vous que c’était une blague?

C’est très simple, je pense que les gens peuvent rectifier. Au-delà de cela, il y a des commentaires qui ne me semblent pas corrects et que vous faites dans un concours, plaisantant ou non, vous devez être conscient qu’il y a quelqu’un dans votre maison qui peut mal comprendre cela et se sentir mal. Je peux comprendre que Jésus dit qu’il l’a fait comme une plaisanterie et de l’ignorance de cette situation, je le crois. Mais je ne soutiens toujours pas ce commentaire et cela ne semble toujours pas correct. Je ne suis toujours pas d’accord avec l’un des commentaires de Jésus.

Vous êtes devenu le champion du collectif LGTBIQ + au sein de l’Académie, comment vivez-vous cette responsabilité? Voulez-vous participer à la Fierté de Madrid?

Je ne prétends rien mais cela m’a rendu très excité de voir des gens me remercier. Je le trouve très beau, j’étais très excité. Je m’inscris pour un bombardement, sans faire semblant de rien. Je suis comme ça et si les gens aiment ça, super.

Pensez-vous que les candidats de cette édition ne promeuvent pas tellement les valeurs que «OT 2017» a montré?

Je ne sais pas. Je pense qu’ils se concentrent beaucoup sur la musique qui est cool. Comme il y a des commentaires qui peuvent être mal compris, mais ils sont axés sur la musique et non sur la transmission d’un message ou d’un discours. Il semble valable d’entrer dans OT et de se consacrer à la composition ou à la guitare et au piano, en se concentrant sur cela et sur le point. La même chose semble faire plus défaut de cette part.

Que se passe-t-il à l’Académie lorsque les lumières s’éteignent et que le live se termine?

Je dors très tranquillement la nuit. Il y a des moments de désordre et ils s’endorment tard. Il n’y a pas beaucoup de mystère …

Les premiers dossiers sont-ils déjà apparus?

Non, ça va. Aucun

Mimifue a été la première expulsée de ‘OT 2017’ et cela ne l’a pas empêchée de devenir l’une des chanteuses les plus titrées de son édition avec Lola Indigo. Voulez-vous suivre ses traces?

Vous devez viser très haut. Je vais beaucoup travailler, je vais obtenir ce que je peux avant et du mieux que je peux. Je vais faire un sac, fesses.

Auberge officielle d’Ariadna Tortosa, expulsée pour la première fois de ‘OT 2020’

Je sais que je vais avoir un disque, que ce soit un label ou non

Cela a-t-il été une pression supplémentaire de ne pas avoir auparavant conclu un contrat d’enregistrement?

Je ne m’inquiète pas trop, j’avais déjà pensé à faire un disque avant d’entrer. Je sais que je vais sortir un disque, qu’il ait ou non un label. Je peux avoir plus d’installations ou moins, plus d’impact ou moins … Mais je vais aussi faire ma musique et faire des tournées, même si 3 personnes ou plus viennent me voir. Pour ma part, je suis calme parce que je veux en vivre, même si je ne sais pas à quelle échelle.

Dans quel état est ce premier album?

Le disque n’est pas enregistré mais les compositions sont à moitié faites. Maintenant, je vais filtrer et travailler un peu plus. Je vais chercher la vie, je sors le disque oui ou oui.

Avez-vous pu composer un sujet au sein de l’Académie?

Il est venu saturé pour composer dehors. De plus, j’ai eu deux semaines compliquées et je n’ai pas eu beaucoup de temps pour composer. Quelque chose plus tard sera sur le disque.

Souhaitez-vous inclure une collaboration avec un partenaire de ‘OT 2020’?

Je souhaite. Je suis très fatigué des noms, mais j’admire beaucoup Bruno Alves et Hugo Cobo.

Pensez-vous qu’il y aura une tournée de ‘OT 2020’?

Je ne sais pas. Ce serait cool de tout recommencer.

.