“Je me suis cassé pour pleurer”

Dans la nuit du mardi 18 février, Cuatro a diffusé la dernière diffusion en direct de ‘Le débat des tentations’ avec Sandra Barneda devant. Une soirée qui a mis fin à la première édition de «L’île des tentations», avec l’une des retrouvailles les plus attendues après la téléréalité: celle de Susana Molina et Gonzalo Montoya, qui ne s’étaient pas revus depuis leur rupture dans le feu de joie final.

Susana et Gonzalo, avant leurs retrouvailles face à face dans «Le débat des tentations»

“Je pensais que ça allait être mieux, mais quand je suis arrivé à Telecinco, je suis tombé en panne. Ce fut un mois très difficile.”, Gonzalo a avoué, excité, après quoi son ex-partenaire a admis que “c’est très difficile”. “Je pensais que j’étais préparé, mais je ne me suis pas mis dans la situation où le voir me déstabiliserait gravement et me briserait”, a déclaré Susana, qui a ajouté, à propos de Montoya, que “j’espérais être plus forte”. En outre, l’ex-participante a déclaré que, le fait que son ex-petit ami ne se soit pas soumis au programme enregistré six mois après l’émission de téléréalité, “était un soulagement”, car “je ne voulais pas le voir de cette façon”.

“Je dois être très prudent dans ce que je dis et ce que je fais. J’ai été dans votre situation et vous vous accrochez à tout et c’est ce que je ne veux pas”», A conclu Susana en parlant de ses retrouvailles imminentes, après quoi Gonzalo a promis que« j’essaierai vraiment de me rétablir ». Cependant, l’ancien participant a fini par redescendre dès qu’il a rencontré Sandra, avant de voir son ex-partenaire. “Je dois faire un câlin à mon frère, sinon je vais partir”, Montoya a avoué, après quoi il est allé rencontrer son frère, situé parmi le public. En outre, Gonzalo a également eu le soutien d’Ismael Nicolás, qui l’a embrassé et a assuré plus tard qu ‘”il est une très bonne personne et a un cœur très noble”. “Essayez toujours de rendre tout le monde bien”, a fait l’éloge de Nicolás.

