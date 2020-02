Ce vendredi 14 février, Four a célébré la Saint-Valentin avec un nouvel épisode de «Le débat des tentations», où certains des participants de «L’île des tentations» ont pu se réunir à nouveau pour régler les comptes en attente, au cas où il n’y en aurait toujours pas assez avec la spéciale du jeudi 13, six mois après avoir vécu en République dominicaine. L’un des moments les plus tendus a été le face à face entre Alex Bueno et Fiama Rodríguez.

Álex, Sandra Barneda et Fiama dans «Le débat des tentations»

C’était l’un des deux couples qui est sorti de la main dans l’émission de téléréalité présentée par Mónica Naranjo, avec celui formé par José et Adelina. Mais la vérité est que ils ont traversé des nids de poule pendant leur séjour sur l’île: de la “pataleta” d’Álex pour avoir demandé un feu de joie d’affrontement avec Fiama sans raisons impérieuses jusqu’à l’assemblée supposée que le premier aurait imaginé exceller dans l’émission télévisée. Au point qu’ils ont cassé peu de temps après avoir terminé le programme. Et les reproches mutuels n’ont pas tardé à faire surface.

“Je me suis débarrassé d’un manipulateur psychologique“, a déclaré l’ex-astronome de” Femmes et hommes et vice versa “dans le programme présenté par Sandra Barneda.” Il a été manipulé, d’où mes réactions “, a-t-il précisé en justifiant son comportement dans la réalité, où il a pleuré à plusieurs reprises de peur que sa relation avec Fiama ait une date d’expiration anticipée, en particulier pour son approche grandissante de Joy alors célibataire.

“Il voulait me faire du mal”

Álex a également évoqué un chapitre avec Fiama après avoir mis fin à leur relation: “Il a téléchargé une histoire sur Instagram pour me blesser, dans lequel la bague de mariage a insisté. Aujourd’hui, je vous apporte l’horloge, afin que vous puissiez le faire aussi. “Puis il a mis l’horloge sur la table ronde du débat. Les Canaries ont rapidement répondu:”Ils m’ont donné si peu pour la bague qu’il valait mieux la jeter. Vous parlez d’amour et de respect, mais jusqu’au 6 octobre vous m’écriviez et le 12 octobre vous aviez déjà une petite amie. “

