“Je me suis emporté avec Rubén, mais je veux continuer avec Christofer”

* En préparation

Dans la nuit du mardi 21 janvier, «L’île des tentations» a publié un nouvel épisode, dans lequel les filles ont fait face au deuxième feu de joie, où ils ont vu de nouvelles images de la coexistence entre leurs partenaires respectifs et les femmes célibataires qui les accompagnent dans le village. Un rendez-vous qui a eu lieu après que Fani Carbajo a embrassé Rubén, et auquel le participant est venu en reconnaissant que, vu la proximité entre Christofer Guzmán et les autres filles, “cela me dérangerait, mais je n’ai pas le droit”.

Les filles de «L’île des tentations» dans leur deuxième feu de joie

“J’ai été emporté avec Rubén, mais toujours avec Christofer. Je ne veux pas le perdre”, a avoué le participant, avant d’admettre que “ça a un peu perdu le contrôle”. “Je suis un peu à sa place, je ne sais pas pourquoi tout cela est arrivé”, a reconnu Carbajo en parlant de sa relation étroite avec Rubén, après quoi il a vu comment Christofer, en plus de danser avec certaines femmes célibataires, a choisi Jenny pour leur deuxième rendez-vous. “Je m’attendais à ce qu’il la choisisse. Ils se sont très bien connectés”, a déclaré Fani doucement. “Je me suis connecté et j’ai ouvert les yeux de plusieurs façons. J’étais obsédé par la jalousie et la confiance et je n’ai pas pensé à moi”, a admis le participant, qui a déclaré: “J’ai pensé à moi, à ce que j’ai envie de faire”.

.