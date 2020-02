“Je mettrais ma limite sur les violeurs. Je n’interviewerais pas La Manada”

Après plus d’une décennie liée à la marque ‘Salvados’, Jordi Évole a présenté le 2 février son nouveau projet à laSexta. Avec une part de 11,7% et plus de 2 millions de téléspectateurs, «Lo de Évole» a montré que le catalan maintient intacte la confiance du public. Le deuxième versement – dimanche 9 à 21 h 25 – élève encore les attentes avec le première interview de prison et avec des caméras à Oriol Junqueras. “Je voulais m’éloigner davantage du présent, mais la compassion de Torra vient de nous surprendre”, a avoué le présentateur lors de la conférence de presse tenue à la prison de Ségovie.

Jordi Évole interviewe Oriol Junqueras à la prison de Lledoners

L’interview de la prison de Lledoners au chef de l’ERC, condamné à 13 ans pour sédition et détournement de fonds après le référendum illégal, “est deux en un”, précise Évole. “La première partie est celle du prisonnier Junqueras. Le second, quand il apprend que Quim Torra a fermé la législature, il semble qu’il commence à faire campagne“, explique-t-il à propos d’une visite” qui a été demandée pratiquement le même jour qu’il est entré en prison. “Évole s’entretient avec Junqueras de son quotidien en prison, des négociations budgétaires avec le PSOE et Podemos et de la table de dialogue entre le gouvernement Central et la Generalitat.

“Il semble que si vous interviewez selon qui vous pensez déjà comme eux”

Tout au long de dix accouchements, Évole et l’équipe Producciones del Barrio tentent de démanteler le tabou de la prison. “Je ne comprends pas pourquoi cette opacité demeure avec la prison; Je pense que de nombreuses leçons peuvent en découler“, le présentateur réfléchit, reconnaissant les difficultés de réaliser un programme avec ces caractéristiques:” Ouvrir les portes posera un problème à tout ministre et, au niveau journalistique, il semble que si vous interviewez selon qui vous pensez déjà comme eux et vous ils commencent à appeler des choses comme l’eau de Javel tueur. “

Jordi Évole, devant «Lo de Évole»

Évole a également anticipé le contenu de troisième épisode, sur les délits de la route. “C’est le programme qui m’a le plus impressionné car il des stéréotypes sur ce que vous pouvez trouver en prison“, il souligne qu’il peut être” utile et consciencieux “:” Il existe des programmes qui atteignent les écoles, les instituts … Et c’est l’un d’entre eux. J’espère que cela aidera. “Pour commencer, ils essaieront de réclamer le mot” personne “pour les prisonniers.

Dans ce même épisode, il a assisté l’entretien qui vous a le plus marqué. “Un garçon qui a un accident de la circulation et dans lequel il donne des positifs pour quelques dixièmes. Il a une participation mineure, mais une fille meurt. Quand il voit la fille par terre, quand il entre dans le cachot, quand il entend le cri du mari de la fille … Je n’ai pas ressenti cette sensation dans ma vie.“, reconnaît Évole.

Entretiens souhaités et lignes rouges

Quant aux plans pour l’avenir, Cornellá avoue qu’il aimerait interviewer “les agents de la garde urbaine qui sont actuellement jugés pour meurtre”. Aussi au célèbre narco galicien Sito Miñanco: “Nous avons son oui, mais ils ne nous laissent pas entrer“De l’autre côté, toujours ouvert au débat et à l’écoute de témoignages en tout genre, Évole a des lignes rouges claires:”Je mettrais ma limite sur les violeurs. Je n’interviewerais pas La Manada“.

