“Je m’inquiète du mal du peuple”

Andrea Gasca est passée du statut de princesse à celle de méchant principal dans «L’île des tentations» après avoir commencé une histoire d’amour avec Oscar, l’un des célibataires de la maison. Le Catalan a été fixé dès le premier jour sur le tentateur et depuis lors, elle n’a pas pu lui décoller, ce qui a inévitablement blessé les sentiments du couple avec lequel elle est entrée dans la téléréalité, Ismael Nicolás. C’est le principal sujet de critique du public sur les réseaux sociaux et c’est que la fille reçoit quotidiennement des attaques très dures sur son physique et ses actions dans le cadre du programme.

Andrea Gasca dans «L’île des tentations»

L’ancien participant de «Premières dates» n’a pas voulu se cacher et a décidé de tenir tête à tous ceux qui sont constamment en train de jouer avec elle dans une histoire Instagram: “Je voudrais que vous clarifiiez une petite chose que je ne comprends pas, pourquoi tout vous dérange? Je lis les commentaires sur le feu de joie final … si je pleure, cela vous dérange; si Fani rit, cela vous dérange. Qu’est-ce qui ne va pas avec toi? Tout te dérange, “dit la fille très en colère.

Elle admet qu’elle a essayé de prendre toutes les critiques avec humour mais il est arrivé un moment où la situation est alarmante: “Je trouve le mal des gens inquiétant. Ensuite, je suis le mauvais parce que j’aimais une autre personne et que je voulais quitter mon partenaire », défend le participant de« L’île des tentations ». Vous êtes tous là derrière un écran critiquant toute la journée, en retirant tout ce qui la haine et ce mal que vous avez à l’intérieur (…) je vous rappelle tout cela une personne est basée sur bien plus de valeurs que la fidélité et le respect. Et je ne vois pas ces valeurs ici, elles sont rares », répond Andrea, qui a été l’une des plus jugées de la réalité avec son partenaire Fani Carbajo, qui a également été infidèle à son partenaire dans le programme.

Joaquín Sánchez, le footballeur du Betis imite Andrea

“ L’île des tentations ” a été la révélation de la réalité de Mediaset et est devenue un phénomène social, à tel point que même le célèbre footballeur, Joaquín Sánchez, a mis en ligne des vidéos commentant les épisodes. Sánchez n’est pas seulement connu pour ses compétences sportives, mais aussi pour ses blagues. L’athlète a transmis son soutien à Christofer Guzmán mais a également “plaisanté” avec le look d’Andrea: “Mec, Andrea a une bonne chose. Vous pouvez l’emmener à la plage pendant que vous vous baignez et regardez les vêtements.” Comme si cela ne suffisait pas, a mis en ligne une autre vidéo dans laquelle il imitait le participant réel avec une couronne et se faisait croiser.

.