Carmen Borrego a donné une exclusivité dans Lectures où elle a vivement critiqué Moustache Arrocet pour la façon dont il a rompu sa relation de cinq ans et demi avec María Teresa Campos. Borrego a donné sa version et a expliqué comment sa mère vit la rupture avec l’humoriste, dans lequel il prétend avoir très mal vu la personne la plus importante de sa vie: “Je ne pardonnerai jamais Edmund”, a avoué le Tertullien.

Carmen Borrego dans ‘Viva la vida’

La sœur de Terelu Campos est allée à «Viva la vida» pour répondre aux critiques de ses ex-compagnons de “Save me” après ses déclarations controversées dans l’exclusivité: “Je voudrais m’expliquer cet après-midi et vous dire ce que je ressens de manière absolument calme. Je n’ai pas à justifier de vendre une interview, je le fais parce que je le veux, parce qu’elle est offerte et je n’ai rien à justifier”, a confirmé Borrego , “Mais quand vous vous exposez, cela vous arrive.” Bien sûr, considérez qu’il y a eu une réaction quelque peu excessive, mais que tout le monde peut donner son avis.

Emma García a directement demandé à Borrego pourquoi elle avait toujours bien parlé de Moustache dans “Viva la vida” alors qu’elle avait été sévèrement critiquée dans le magazine: “Je n’ai jamais dit du mal d’Edmund. Je parle de la fin d’Edmund, “se défendit la tertullienne.” Je parle de la fin de la relation et Je maintiens toujours que je ne l’aimais pas et que ça a été cruel“, dit la fille de María Teresa Campos. La collaboratrice de Telecinco est claire qu’elle ne regrette ni n’a honte de l’entretien.

Zasca de Carmen Borrego dans «Le programme Ana Rosa»

De toutes les critiques que la sœur de Terelu Campos a reçues à propos de son exclusivité, les commentaires de Joaquín Prat et des autres collaborateurs de «The Ana Rosa Program» ont particulièrement retenu l’attention. Personne ne comprend pourquoi Borrego a exprimé son opinion sur la relation entre sa mère et Moustache. Cependant, ce point de vue a été très curieux pour la plus jeune fille de María Teresa Campos: “Une semaine avant l’exclusivité, ils m’ont appelé à propos de votre programme pour parler de ma mère. Pourquoi avons-nous deux tiges de mesure? “

