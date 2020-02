“Je n’ai pas besoin de parents dans ma vie”

Les jours passent dans «Survivors 2020» et les concurrents se sentent de plus en plus à l’aise les uns avec les autres, entamant ainsi des conversations très personnelles. Dans l’un de ces moments d’intimité, Alejandro Reyes a avoué avec son partenaire Cristian Suescun la paternité controversée de Pepe Navarro.

Alejandro Reyes discute avec Cristian Suescun dans ‘Survivors 2020’

“Cela fait des années que je dois légalement y aller et ne pas se présenter”, a expliqué le fils d’Ivonne Reyes. “Ta mère voulait l’avoir, elle a dit qu’elle était enceinte plus tard et que l’autre ne voulait pas l’avoir, non? “, A demandé Suescun., quelque chose que Reyes a confirmé. “Oui, il a commencé à dire que ce n’était pas le sien. Comment ne sera-t-il pas le vôtre? Qui ne voudrait pas être avec ma mère? C’est aussi inutile”, a reflété le protagoniste de l’histoire.

A 19 ans, le jeune homme reconnaît qu’il est actuellement “très calme“Malgré la controverse liée à l’identité de son père:”Je suis dans la vérité et je sais tout, que ma mère est championne“. Cristian a encouragé sa compagne en revendiquant le rôle d’Ivonne Reyes:” J’ai senti ses ovaires, qu’elle vous a fait avancer seule sans l’aide de personne. “

“J’ai eu beaucoup de psychologues”

Alejandro est allé plus loin en se souvenant des mauvais moments, surtout dans son enfance. “J’ai eu beaucoup de psychologues pour parler du sujet, ce n’est pas une chose que vous ignorez et c’est déjà “, a-t-il avoué. Néanmoins, il a assuré que cela suffisait avec sa mère, sa famille et ses amis”.Je n’ai pas besoin de lui à mes côtés, je le connais et je le reconnais, mais je n’ai pas besoin d’un père dans ma vie en ce moment. Cela affecte quand vous êtes plus jeune, mais plus maintenant. Quelle est l’utilité de vous rendre triste si rien ne se passe. Si tu n’étais pas là quand on avait besoin de toi, ce ne sera pas maintenant “, a-t-il tranché sa réflexion.

