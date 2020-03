“Je n’ai pas peur du coronavirus”, un jeune homme lèche tout dans un supermarché

La vidéo de ce jeune homme irresponsable a provoqué la colère du monde entier, alors que nous voyons comment, au milieu de la crise que nous traversons, il commence à lécher les produits d’une étagère dans un supermarché du Missouri.

Le jeune homme se moque de la situation et entend dire “Qui a peur du coronavirus?”

L’attitude terrible et irresponsable de ce jeune homme a irrité le monde entier dans la mesure où une demande a été faite pour l’enfermer et pour que s’il est infecté, le jeune homme ne reçoive pas de soins médicaux; parce qu’il ne sait pas qu’en plus de mettre sa santé en danger, il met en danger la santé des autres.

Nous devons comprendre que la situation n’est plus un jeu, qu’en réalité cette pandémie peut s’étendre à des niveaux que nous ne pouvons pas contrôler et que pour notre propre bien, nous devons respecter les normes de sécurité et d’hygiène que nos pays dictent.

Il est important que nous accordions vraiment de l’importance à ne pas quitter nos maisons, afin de mettre fin rapidement à cette quarantaine sans conséquences majeures.

Un homme lèche des articles de toilette dans un supermarché tout en demandant «qui a peur du coronavirus» #CoronaVirus # Covid19 pic.twitter.com/KRlYEVqjhT

– Calmette Lahoud (@KingCalmette) 23 mars 2020

Le danger de ce virus augmente en raison de l’absence de l’équipe médicale ou des services de santé nécessaires pour faire face à cette maladie.

Veuillez rester chez vous!

