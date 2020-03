“Je n’ai plus de nouvelles depuis jeudi”

L’agitation générée dans tout le pays par la situation dérivée du coronavirus atteint parfois des quotas incontrôlables. Tant de gens sont directement et indirectement touchés par cette crise qu’à un moment donné, ils toucheraient certains de nos visages télévisés. La journaliste et collaboratrice Marisa Martín Blázquez a avoué samedi 16 mars dernier dans “Viva la vida” qu’elle n’avait aucune nouvelle de sa mère.

Marisa Martín Blázquez s’entretient avec Emma García dans «Viva la vida»

Comme elle l’a dit à Emma García, sa mère souffre de maladies cardiaques et le jeudi précédent, elle a eu un épisode dans lequel elle était malade et a été transférée à l’hôpital de la Paz de Madrid. “Je comprends qu’ils sont absolument dépassés et ils donnent toujours 200% “, a reconnu le journaliste, mais le problème vient de là.”Ma mère a été placée dans une chambre d’isolement parce qu’ils ne savaient pas si c’était dû à une maladie cardiaque ou au virus, mais depuis jeudi nous n’avons pas de nouvelles“, raconte la cause de sa situation personnelle.

Logiquement, ce moment où sa famille se retrouve les provoque “grand malaise“De toute évidence, ils nous ont dit que nous ne pouvions pas être là, mais aussi qu’ils allaient nous informer rapidement, et officiellement je n’ai pas de nouvelles d’elle“À ces mots de Marisa Martín Blázquez, Emma García lui a demandé s’ils n’avaient pas pu lui parler au téléphone, même si c’était le cas, mais la réponse est qu’ils ne l’ont pas été non plus.

Pays en suspens

L’Espagne est dans un état d’alarme selon un décret général qui a complètement paralysé tout le pays. Les hôpitaux sont débordés et c’est pourquoi tous les citoyens sont invités à rester à la maison pour éviter de propager le virus. Marisa Martín Blázquez a insisté pour que nous ayons “merveilleux soins de santé publics et privés, probablement la meilleure au monde “, en laquelle nous avons tous confiance, mais à des occasions telles que celle dans laquelle elle se trouve, elle a estimé que” cela prend un peu plus “.

.