“Je n’ai toujours pas de rivière préférée”

La Zowi et David Broncano se sont à nouveau rencontrés sur le tournage de «The Resistance» un an plus tard qui était probablement l’interview de fin de soirée la plus controversée. Oui, celle dans laquelle le présentateur a posé des questions sur ses rivières préférées et son confort brillait par son absence. Le 16 janvier, la chanteuse de trap est revenue pour présenter sa nouvelle mixtape, “Elite”, et la vérité est que la conversation a été des plus agréables.

La Zowi revient sur ‘The Resistance’ pour présenter sa mixtape “Elite”

“L’année dernière, il a foiré”, a commencé Broncano. “Nous avons passé un très bon moment et puis il a semblé qu’il y avait eu des tensions “, a expliqué l’artiste hipano-français., qui ne comprenait pas très bien pourquoi une telle agitation s’est alors formée: “Je ne sais pas pourquoi cette interview était particulièrement gênante. Cela ne vous était-il pas arrivé avec quelqu’un d’autre?” “Quelques polemiquilla, mais c’est qu’avec celle-ci celle de Dieu était groupée, que nous étions TT dans le monde entier vous et moi, comme si nous avions monté un groupe”, a plaisanté le présentateur pour se rappeler plus tard le principal motif de la controverse: “Je vous ai posé des questions sur les rivières. »Elle a répondu:« Eh bien, je suis toujours aussi ignorante qu’il y a un an, sans rivière préférée.“.

Connaissez-vous la scène des cartes dans American Psycho? Eh bien, @ lazowi69 pisse sur chacun d’eux. #LaResistencia pic.twitter.com/fUhxLthQOm

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 16 janvier 2020

La conversation s’est déroulée avec bonne humeur au point que La Zowi a invité l’humoriste à faire la fête avec elle et son équipe le même soir. Pour cela, il lui a remis une carte avec son nom le plus original, sur laquelle le mot “putain” pouvait être lu par derrière. “Quelque chose me dit que cette soirée ne sera pas diffusée sur La 2”, a ironisé Broncano lors de sa rencontre avec la discothèque en question.

Borges ou ânes?

Les questions typiques sur le sexe et l’argent ne manquaient pas non plus. “Vous souvenez-vous de toutes les relations que vous avez eues au cours du dernier mois?“demanda l’invité.” Dans environ 30 jours je me souviens “, répondit Broncano, ouvrant la porte à la zasca:” Plan ‘wow, j’ai baisé, et tu te souviens de tout le mois, non? ” chanteur faisant rire le public.

Tout ne va pas être putain. #LaResistencia @ lazowi69 pic.twitter.com/OOzkP9KM1Q

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 16 janvier 2020

Le Zowi n’a pas reculé devant la question et a avoué que sa moyenne était “une fois par jour”. “C’est comme de la bière ou du vin mais la semaine dernière je ne me suis pas rencontré. Je pense qu’il y a des choses au-delà du sexe”, a-t-il réfléchi. Alors Broncano a voulu en savoir plus: “Avez-vous lu plus sur Borges ou mangé plus d’âne?“L’artiste a refusé de répondre à mi-chemin:”Si je ne le révèle pas, vous savez déjà quelle est la réponse … Mais je suis gêné de le dire. “

.