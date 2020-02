“Je n’ai traversé la côte de Salamanque”

David et Carla n’avaient rien à voir avec cela et pourtant le restaurant «First Dates» voulait leur donner une chance de se connaître et de découvrir s’il y avait de l’amour. Mais les premières impressions ont déjà déterminé qu’elle n’allait pas mettre beaucoup d’intérêt: “Je n’aime pas ce gars. Je peux toujours tomber amoureux de sa personnalité mais pas de ce que mes yeux voient.” Au lieu de cela, il avait des espoirs et Il a souligné ce qui a le plus retenu son attention dès qu’il a vu son rendez-vous: “Il a assez de poitrine et pour cela je n’ai aucune faute. “

Carla, dans ‘First Dates’

Carla est galicienne, elle a donc demandé si elle avait été dans sa communauté autonome et il a répondu par l’affirmative, et a précisé que Redondela est la municipalité qu’elle a visitée. Cependant, David ne s’attendait pas à la réponse qu’il obtiendrait de sa nomination en lui demandant si elle avait été dans son pays: “Je n’ai pas eu le plaisir à Salamanque. Je viens de traverser la côte “, a-t-elle déclaré très convaincue. Carla

S’adressant à la caméra, David a ri de ce qui s’est passé et s’est demandé: “Par la côte? Salamanque? Où êtes-vous allé? Vers la côte de Salamanque? Là, j’ai déjà dit: il s’est passé peu de choses là-bas.” Ce n’est pas la première fois que dans le programme Cuatro le public est témoin des erreurs des invités en termes de géographie, mais Dans le cas de Carla, il savait comment s’écarter. “Je ne connais pas les routes par cœur, alors …”, il s’est excusé en demandant où il avait été spécifiquement. David lui a dit que dans cette région, “il y a peu de côtes. Le Portugal est à deux heures”. Ni courte ni paresseuse, sa seule réponse a été: “Portugal, oui, j’ai tout parcouru”.

Serez-vous informé si vous allez à Salamanque?

Quand le moment est venu où Carla était seule pour parler à la caméra, elle a dit qu’elle serait prête à aller à Salamanque, et “partout où j’aime et plus si je peux emmener ma fille bien-aimée et connaître le monde, que c’est ce que j’aimerais le plus. ” Mais il y a quelque chose de clair qu’il ne fera pas s’il se rend dans la ville de Castilla-La Mancha: “Allez ou ne partez pas, je ne pense pas qu’il le fera savoir“, a-t-il dit en riant.

.