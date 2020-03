«Je ne changerais rien»

Les docuseries Netflix Cheer suivent la saison d’une équipe de cheerleading à Corsicana, Texas. Les pom-pom girls du Navarro College, alias le casting de Cheer, y compris leur entraîneur intense Monica Aldama, sont un groupe sympathique avec une histoire inspirante. Le spectacle documentaire cheerleading est devenu si populaire que le casting est apparu sur Ellen, et certains d’entre eux ont interviewé des célébrités aux Oscars. Cependant, certains téléspectateurs de Cheer étaient préoccupés par le nombre de blessures subies par les pom-pom girls tout au long des épisodes. Récemment, Aldama a partagé sa réaction à ce point de vue – ainsi qu’à Cheer dans son ensemble.

Hoda Kotb, Jenna Bush Hager, JJ Watt, Monica Aldama, Jerry Harris, Gabi Butler et La’Darius Marshall | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

Monica Aldama, entraîneure d’encouragement du Navarro College, revient sur la série Netflix «Cheer»

Monica Aldama, l’entraîneuse de cheerleading gagnante de plusieurs championnats, est une personnalité hors pair de la série documentaire Netflix Cheer. CNN a récemment interviewé l’entraîneur du Navarro College à propos de l’émission, qui est devenue une sensation virale.

«Je suis très compétitif et je veux réussir, mais je veux aussi être cette personne qui montre l’exemple. Je me suis vraiment fixé un niveau élevé », a déclaré Aldama. Mais toute l’attention des médias a été beaucoup pour l’expert en cheerleading.

Monica Aldama et Morgan Simianer de Cheer sur le set Pop Pop Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

“Les apparitions sur le Ellen DeGeneres Show et la tournée en direct d’Oprah ont catapulté toute l’équipe à la célébrité et ont mis en lumière le succès et les méthodes inégalés d’Aldama”, a rapporté CNN.

“C’est très étrange, car j’ai vu tellement de gens me voir de différentes manières après avoir regardé cette émission”, a déclaré Aldama à CNN Sport. “Certaines personnes m’aiment, d’autres non.” Cependant, elle ne regrette pas sa saison de joie.

“Je sais où est mon cœur et je sais ce qui s’est passé les quatre autres mois qui n’étaient pas dans ces six heures”, a déclaré Aldama. “Je ne changerais rien.”

‘Cheer’ a montré la relation entre Aldama et ses pom-pom girls: Morgan, Lexi, Jerry, Gabi et La’Darius

Aldama a également déclaré à CNN que les pom-pom girls étaient la raison pour laquelle elle continuait à entraîner.

«J’ai gagné plein de titres, je n’ai pas à faire mes preuves là-bas», a-t-elle partagé. “C’est la relation avec les enfants et le sentiment de les voir réussir.” Aldama croit que c’est aussi spirituel.

“J’ai l’impression que c’est le dessein de Dieu pour moi et c’est pourquoi je n’ai pas encore quitté le travail”, a-t-elle déclaré. Aldama n’a pas pu s’empêcher de se vanter de son équipe Navarro College Cheer. Elle a déclaré à CNN:

Ces enfants sont honnêtement certains des enfants les plus coriaces que je connaisse… L’engagement est irréel. Je n’avais tout simplement pas l’impression que les gens qui ne faisaient pas partie de ce monde savaient vraiment que ces enfants sont aussi athlétiques et qu’ils ont ce courage et cette détermination… J’espérais que le monde les verrait comme les vrais athlètes qu’ils sont.

Mais qu’en est-il de toutes les blessures? Beaucoup critiquaient la première saison des docuseries Netflix

Tout le monde n’était pas obsédé par Cheer. De nombreux téléspectateurs ont contesté toutes les blessures et la façon dont Aldama a géré ces blessures.

«Les téléspectateurs voient de multiples commotions cérébrales et d’autres blessures à la tête», a écrit Mull à propos de Cheer dans son article pour The Atlantic. “Les entraîneurs effectuent des tests de commotion cérébrale sur le côté du tapis au fur et à mesure que la pratique se poursuit … Il est difficile de savoir si l’un d’eux a déjà [see a doctor]. ”

Mull a également souligné que «le cheerleading a causé 65% des blessures« catastrophiques »subies par les athlètes féminines», selon la recherche de l’American Academy of Pediatrics. Et le sport continue de devenir plus dangereux.

Les acteurs de Cheer assistent à une fête à Los Angeles | Frazer Harrison / . pour Spotify

“En cheerleading, comme en gymnastique, le niveau de difficulté supérieur est poussé plus haut à un rythme excitant et alarmant”, a écrit Jia Tolentino dans le New Yorker.

Mull décrit les pom-pom girls dans les docuseries Netflix comme «des athlètes sans salaire et peu de soutien se cassant le corps encore et encore, le tout pour la plus grande gloire d’une figure d’autorité qu’ils n’osent pas remettre en question».

Aldama a contesté ce type d’interprétation dans son entretien avec CNN.

“Ils ont montré à chaque fois que nous tombions, mais ils n’ont pas montré les mille fois que nous l’avons fait correctement ou les progressions que nous avons faites pour développer les compétences les plus difficiles”, a-t-elle déclaré.

Aldama a poursuivi: «Nous sommes certainement très en sécurité, mais c’est du cheerleading. C’est un sport risqué que nous pratiquons mais nous prenons des précautions et je pense que c’était juste un peu lourd pour les blessures. ”