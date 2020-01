“Je ne l’ai pas revu, il sera mort”

Ce n’était pas la première fois que Maria Teresa Campos montait sur la scène de “ The Resistance ”, mais cette fois elle l’a fait en tant qu’invitée, portant des cadeaux, se laissant aller, ouvrant la boîte et répondant aux questions habituelles. Le présentateur est allé au programme en voulant s’amuser et tout donner, ceci étant l’une de ses premières interviews après sa rupture avec Moustache Arrocet.

María Teresa Campos, dans «La Résistance»

Après avoir dansé sur le plateau, David Broncano lui a demandé si elle sortait, ce que Campos a nié en prétendant “pleurer les morts”. Il a commenté avec rire, donc ses phrases n’étaient pas chargées de gravité. Même comme ça, Il voulait expliquer ce qu’il voulait dire, sans donner de noms, mais en précisant qu’ils étaient pour Arrocet. “L’autre jour, Movistar m’appelle pour faire mes funérailles, ils sont déterminés à me tuer”, raconte-t-il quand il a participé à “Le ciel peut attendre”.

Enregistrée avant sa pause, mais publiée après que cela s’est produit, la participation d’Edmundo a suscité beaucoup d’attentes. Le sourire aux lèvres, Campos ne cessait de parler de cette expérience: “Cela simule un enterrement et je pensais que c’était le mien, mais Puis j’ai réalisé que c’était à quelqu’un d’autre parce que je ne l’ai plus revu. Seront morts“.” Je suis en train de suivre le tableau mais je ne sais pas de quoi nous parlons “, a déclaré Broncano, quelque chose de perdu dans la conversation.

Ce qui dérangeait les champs de moustache

Avant la fin de l’interview, Candela Peña est apparue, une grande admiratrice du journaliste disant: “Tu es un putain de rêve” et “Quel titularaco”, en référence à “Que Edmundo soit terminé ne signifie pas que le monde se termine”. Le moment où il a fait un cadeau: “J’apporte le monde. Le monde est à toi”, lui donnant une petite boule du monde. Après quelques minutes, le problème de Moustache est revenu, son ex-partenaire racontant une mauvaise expérience récente: “Il y a eu une expression que je n’aimais pas dans le message quand je suis allé à ‘Heaven can wait’, ils m’ont dit des choses merveilleuses”, Campos a commencé à dire ce qui l’avait dérangé: “Je ne veux plus que tu m’humilies”.

Candela Peña l’a défendue “à mort” déclarant qu ‘”il y a des moments où les garçons, s’ils sont avec une tante forte, s’effondrent eux-mêmes. Et ils vous le jettent. “Le présentateur a pris la parole en ajoutant:” Chose que nous ne faisons pas, que nous sommes fiers “, à laquelle l’actrice s’est qualifiée:” Parce qu’ils nous ont éduqués pour cela. Ils vont chasser et vous êtes ici dans le village avec l’enfant. “

