Je ne le crois pas! Ricardo Montaner fait cela à sa belle-fille Camilo Echeverry

Ricardo Montaner a eu l’idée audacieuse de faire cela à sa fille Evaluna et à sa belle-fille Camilo Echeverry, et comment avez-vous aimé cela?

7 février 2020

Le célèbre chanteur Ricardo Montaner Il a été responsable de la construction d’une magnifique carrière artistique tout au long de sa vie, et non seulement cela, il a également formé une très belle famille qui est devenue un excellent exemple à suivre.

Sa fille spectaculaire Évaluer Il a beaucoup donné à parler, et maintenant beaucoup plus en raison de son engagement envers le chanteur Camilo Echeverry; les deux forment une relation très fructueuse de respect et d’amour l’un avec l’autre, et qu’ils nous le font savoir à chaque fois.

Ricardo Montaner pour sa part, approuve pleinement cette union, en fait, il en est venu à aimer le chanteur comme un deuxième enfant, qui aussi avec son incroyable personnalité sait toujours voler le cœur de chacun.

A cette occasion, le célèbre père d’Evaluna a eu la merveilleuse idée de prendre une photo avec sa fille, et avec sa belle-fille et d’écrire une note pertinente dans le pied de page de la célèbre chanson de José Luis Perales, appelé “Et comment va-t-il?”

Sur la photo avec Évaluer, il a écrit: «Et comment va-t-il? … d’où est-il tombé amoureux de toi?, d’où vient-il? Sur quoi libreeee passe-t-il du temps? @evalunamontaner », et avec son gendre:« «C’est un voleur qui a tout volé» … @camilomusica @evalunamontaner ». C’était certainement très drôle pour tout le monde.

.