“Je ne le fais pas pour te faire peur”

Carme Chaparro a lancé un message puissant à travers Instagram destiné à ceux qui n’ont pas encore pris au sérieux “l’état d’alarme” décrété en Espagne par la crise des coronavirus. Le présentateur a souligné la situation critique en Italie, qui devrait servir de miroir de ce qui peut arriver dans notre pays si les règles ne sont pas respectées. Le pays transalpin a déjà dépassé la Chine en nombre de décès, avec 3 405 décès dus à cette maladie.

Carme Chaparro

“J’ai beaucoup douté de partager cela ou pas. Mais il faut le voir. Je ne le fais pas pour effrayer, mais plutôt pour que tous ceux qui continuent de sortir dans la rue en prennent conscience une fois pour toutes”, a souligné Chaparro, bouleversé par les citoyens qui ne le sont pas. s’acquitter de sa responsabilité. Le journaliste met Par exemple, la situation à Bergame, dans le nord de l’Italie, où «les crématoriums fonctionnent 24 heures sur 24 et même alors, ils ne peuvent pas faire face“, auquel il ajoute plusieurs photos des camions de l’armée transportant des cercueils vers d’autres villes.

“Nous sommes collés à l’Italie. Merde. Tout le monde à la maison”, a déclaré l’ex-chef d’orchestre de “Quatre par jour”, convaincu que “nous devons faire le plein de nourriture et nous enfermer pendant 15 jours, ne laissant ouverts que les hôpitaux et les services de base“afin que” le moins de gens possible “descendent dans la rue. Enfin, il lance un appel:” Nous allons gagner cette guerre. Tous Mais nous devons nous entraider. Et je ne veux pas faire peur. Faites-nous simplement attention. “

Messages pour et contre

La plupart de ses partisans ont soutenu le message de Carme Chaparro, exhortant le reste de la population à maintenir strictement la quarantaine. Cependant, le présentateur a également sauvé un message contre lui, dénonçant même sa publication sur Instagram. “Je pense toujours qu’il faut dire ce qui se passe en Italie pour éviter que la même chose ne nous arrive “, a-t-elle répondu aux critiques.

.