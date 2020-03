“Je ne lui ai même pas dit au revoir”

Les concurrents de «Survivors 2020», malgré leurs différences, sont un ananas et la nuit ils agissent comme tels. Ils en profitent pour raconter différentes expériences et mieux se connaître. Rocío Flores est née sous les projecteurs publics en tant que petite-fille de Rocío Jurado, quelqu’un à qui ses collègues lui ont également demandé. À cette occasion, c’est José Antonio Avilés qui a raconté à Rocío les moments dont il se souvenait le plus de sa grand-mère.

Rocío Flores parle à ses collègues de «Survivors»

Le premier souvenir qu’Avilés a nommé a été la conférence de presse que Rocío Jurado a donnée dans le jardin de sa maison pour annoncer sa maladie. La survivante s’est ensuite souvenue de la mort de sa grand-mère avec une grande tristesse: “J’ai passé un très mauvais moment, c’était très traumatisantMalgré mes dix ans à peine, j’étais déjà au courant de la grand lien qui le liait à sa grand-mère, car ils étaient toujours ensemble: “José, Gloria, David et moi étions toujours à la maison avec elle.”

Flores a continué d’être honnête, fournissant une information que beaucoup ignoraient: “Je ne l’ai même pas vue malade, je ne lui ai pas dit au revoir“Il a continué à répondre aux questions de ses collègues.”J’ai mis ma vie à l’entendre à nouveau, je n’ai pas pu mettre une chanson dessus ou que personne ne m’a nommé … “, se souvient-il avec un des moments les plus difficiles de sa vie. Avilés était intéressé par la raison pour laquelle il ne pouvait pas dire au revoir à sa grand-mère, mais Rocío n’a pas eu de réponse claire.

Réactions sur le plateau

Ces images ont été vues dans “Survivors: No Man’s Land” et Gloria Camila était sur le plateau, alors elle a donné sa version de ce qui s’est passé, répondant à la question d’Avilés: “Nous étions tous très jeunes et chacun de nous était chez nous, elle était avec sa mère et chacun a décidé que les enfants étaient mieux“Suso voulait montrer à quel point Rocío Flores était” généreux ” en racontant des choses sur sa famille, car c’était ce que “toute l’Espagne voulait entendre” et que le fait qu’elle ait ainsi ouvert son cœur rendra “le public plus empathique avec elle”.

