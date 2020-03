“Je ne me considère pas macho, homophobe ou transphobe”

Le gala 8 de ‘OT 2020’ s’est terminé ce dimanche 8 mars avec la septième expulsion de l’émission télévisée espagnole de talents et de Gestmusic. Après avoir été l’épicentre d’une grande partie des controverses de la onzième édition, Jesús Rendón a quitté le concours avec 81% des voix, un pourcentage élevé qui n’a pas été répété depuis le départ d’Eli Rosex avec 92%. Les critiques du public pour certains commentaires qualifiés de machos et d’homophobes, couplés au fait que son adversaire était un favori de l’édition, ont amené Gèrard à conserver sa place dans le programme.

FormulaTV a discuté avec le candidat andalou, quelques heures seulement après avoir été expulsé, pour connaître leur premières sensations pour découvrir les multiples controverses dans lesquelles il a joué dans le cadre de l’opération Triumph. De plus, il pense à son supposé dossier avec Nia Correia et dévoile ses projets musicaux dans l’industrie du disque.

Jesús Rendón, candidat à «OT 2020»

Comment avez-vous vécu l’expulsion?

Eh bien, eh bien, j’avais une petite idée. J’espérais que cela pourrait arriver tôt ou tard. Je l’ai accepté et pour changer de chapitre, le bien commence maintenant.

Je m’y attendais parce que je sais comment je suis et vous pouvez me comprendre beaucoup de choses

Pourquoi vous attendiez-vous à être expulsé?

Parce que je sais comment je suis et ils peuvent me comprendre beaucoup de choses. Plus ou moins je l’ai vu venir.

Avez-vous été surpris par le pourcentage de 81% des votes?

Non, je crois que le public est celui qui vote et le pourcentage après tout ce qu’il décide. Ni bon ni mauvais, sans plus.

Le pourcentage d’Eli a été caché lors du gala car il était trop élevé, pensez-vous que le vôtre a communiqué?

Oui, je ne vois aucune raison de ne pas le dire. Si tel a été le pourcentage, nous devons en informer.

Avez-vous été surpris que Eli n’a pas été dit?

Honnêtement, je n’ai même pas remarqué. A cette époque je ne prends pas en compte les pourcentages, tout se passe si vite que vous ne vous en rendez même pas compte.

Je ne pense pas que les controverses m’affectent dehors, au contraire

Pensez-vous que les controverses dans lesquelles vous avez été plongé dans le concours vous toucheront à l’extérieur?

Je pense un peu le contraire. Maintenant, j’ai peut-être l’occasion de l’expliquer, avant que je ne puisse pas parce que je ne savais pas non plus ce qui se passait.

Lorsque vous mettez un rôle, il est difficile de le retirer

Vous voyez-vous capable de renverser la situation et de changer votre image?

Quand on met un rôle, c’est difficile de le retirer, mais je pense que quand je serai vraiment connu, ça passera inaperçu. Ce sera une chose qui s’est produite, une erreur, un malentendu.

Lorsque vous avez été informé des critiques générées par vos commentaires, comment l’avez-vous vécu?

Il est normal que les gens soient offensés. De l’extérieur, il est décontextualisé et tout est vu d’une autre approche. C’est tout à fait normal, je comprends parfaitement, mais je tiens à préciser que les commentaires ont été dans un domaine de confiance et je pense que c’est une blague. Il y a des gens qui ne prennent pas ça pour une blague et c’est normal.

Vous avez été accusé de sexisme, d’homophobie et de transphobie, qu’est-ce qui vous a le plus blessé dans tout ce qui a été dit?

Tout ça, parce que je ne me considère pas comme ça. Je suis élevée dans un domaine où je crois à l’égalité de tout, du genre, de la race, de la couleur … Je crois que tous les êtres humains doivent avoir les mêmes possibilités et je ne fais pas de distinction entre une chose ou une autre. Mais ce commentaire que j’ai fait n’était pas adéquat et mon geste en disant qu’il n’était pas adéquat et normal, mais je tiens à préciser que ce n’est pas le cas. Pour moi, tout le monde a la même valeur et si je crois en quelque chose, c’est la liberté, c’est ce qu’ils m’ont appris depuis que je suis enfant dans ma maison.

Si vous reveniez, que changeriez-vous dans votre attitude?

C’est difficile, car de l’intérieur, vous ne vous rendez pas compte et tous vos camarades de classe savent que ce n’est pas sur un ton offensant. Si j’y retournais, bien sûr je ne le referais pas, je penserais qu’il y a des gens qui peuvent le prendre mal et me mordre la langue. Ils sont malheureux de tels commentaires, ils ne sont pas bons.

Pourquoi cela vous a-t-il tant dérangé que des compagnons comme Ariane vous ont fait part de ces attitudes?

Pour cette raison, je voyais déjà qu’il allait partir. Puis c’était un peu impuissant de dire: “J’ai foiré et je sais l’impact que ça peut avoir.” C’est aussi à cause de ma façon impulsive d’être, alors j’y pense et je le regrette et je ressens toute la douleur du monde parce que si quelqu’un est en colère contre quelque chose que j’ai fait, le premier qui se sent mal est moi. Je n’aime pas faire que quelqu’un se sente mal.

Votre manque d’autocritique a été critiqué. Bruno a réfléchi à ses commentaires selon lesquels Rafa aimait les “femmes mûres” et s’est excusé pour ses erreurs, pourquoi ne l’avez-vous pas fait?

À ce moment-là, nous ne le faisions avec aucune intention, mais nous mangions et nous n’accordions pas d’importance à cette conversation. En fait, je ne savais pas que cela avait eu un tel impact. Mais Ariane le savait.

Vous ont-ils dit que votre compte Instagram était bloqué?

Ils ne m’ont rien dit. De l’extérieur, j’ai commencé à tout savoir maintenant. De l’extérieur, nous ne savons absolument rien.

Il a été publié que dans la maison de disques vous avez reçu des insultes.

Je voulais en parler parce que c’est un mensonge. Je n’ai reçu aucune insulte, bien au contraire: tout le monde m’a donné son amour. Oui, il est vrai que depuis que le truc Ari est arrivé, j’ai souvent été égratigné par l’image que l’on pouvait me donner parce que je savais qu’on pouvait me confier ce rôle. Les fans me disaient “sois calme, que tout va bien, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent”. C’est tout le contraire de ce qui a été dit.

Il y a eu aussi une controverse avec Gèrard, avez-vous été nommé cette semaine pour arranger vos querelles?

Bien sûr. Je pense que cette semaine est la plus unie que nous ayons été. Moi avec Gèrard avant d’entrer à l’Académie était celui qui avait le plus de relations, mais c’est pourquoi, être enfermé avec les mêmes personnes parce que les choses sont mal comprises. C’est la même chose qui se produit avec n’importe quelle famille tous les jours, car après tout, nous sommes une famille. Nous en avons parlé et nous allons bien.

Pensez-vous que cet épisode a favorisé Gèrard?

Je ne sais pas, je pense que les téléspectateurs votent pour leur favori et c’est tout. Je ne connais pas les critères de chaque personne qui vote.

Comment vous êtes-vous senti sur le plateau? Avez-vous reçu de la chaleur des gens?

Sur le tournage, je me suis toujours senti aimé aussi. Je n’ai jamais entendu un mauvais commentaire ou qu’ils avaient hué ou m’ont dit quelque chose de mauvais. J’ai plus ou moins fait faire mon corps parce que je savais l’impact qu’il pouvait avoir, mais j’en avais maintenant.

Nous avons dit que nous voulions continuer à lui cogner les mains, nous nous sommes opposés à tout le monde

Comment êtes-vous resté quand on vous a parlé de la crise des coronavirus et que vous ne pouviez pas vous cogner la main du public?

Ce sont des précautions prises par l’entreprise et doivent être acceptées. Au début, nous avons dit que nous voulions continuer à nous cogner les mains, nous nous sommes tous opposés. Mais comme ce sont des précautions que toute la population doit prendre, elles doivent être acceptées. C’est un virus qui donne du tissu de guerre.

Êtes-vous inquiet au sein de l’Académie à ce sujet?

Au sein de l’Académie, nous savons qu’il m’est difficile d’arriver, mais nous sommes inquiets de ce qui se passe dans le monde. Mais là, il est difficile pour le bunker d’atteindre le coronavirus.

Vous avez également fait un commentaire très controversé sur les conservatoires, souhaitez-vous l’expliquer?

Pour moi, les conservatoires me semblent un lieu où se forment des morceaux de musiciens, mais j’ai fait remarquer que peut-être le manque de modernité ou de créativité qui peut donner «Opération Triomphe» ou des écoles qui sont différentes. Pour le dire de cette façon si brusquement, cela semble laid. Je m’excuse auprès des musiciens du conservatoire, qu’il y a de très bons musiciens mais c’est une opinion, une façon d’expliquer une différence.

Avez-vous déjà pensé que les professeurs de costumes, comme la jupe d’Ivan Lavanda ou les T-shirts avec des messages affirmant Noemí Galera, étaient indirects pour des commentaires comme le vôtre?

Non, je ne pense pas. Ce sont des choses qui doivent être réclamées chaque jour, j’en suis sûr.

Je ne me suis pas senti endoctriné par Anna Pacheco ou je voulais insuffler quelque chose de bizarre

Les partis de droite ont accusé TVE d’avoir endoctriné par le discours d’Anna Pacheco, vous êtes-vous senti endoctriné par ce discours?

La conversation était bonne, je ne me sentais pas endoctriné ou je voulais instiller quoi que ce soit de bizarre ou mettre des choses dans ma tête. C’était de l’égalité, du féminisme, d’une personne qui est sur le sujet et qui nous informait.

Comment avez-vous vécu à l’intérieur du thème de Nia et Estrella Morente?

J’ai vécu de toutes les répétitions et nous nous sommes un peu fait prendre sur le plateau parce que nous ne savions pas ce qui se passait. Apparemment, elle a dit à Nia qu’elle allait faire quelque chose pour se réchauffer, mais bon, chaque artiste avec son déménagement.

Il n’y a aucune relation avec Nía. Il ne s’est rien passé

En parlant de Nia: les fans vous ont lié. Comment prenez-vous ce genre de commentaire?

Comme tout est magnifié … J’ai une belle amitié avec Nia et nous nous sommes très bien associés car, comme le dit ma mère, je suis très difficile à porter, et elle a réussi à bien me prendre. C’est une amitié cool, mais il n’y a pas de relation. Il ne s’est rien passé.

Ce n’est pas ce que Samantha a laissé entendre …

Mais c’est que Samantha dit beaucoup de choses, vous ne pouvez pas prendre en compte tout ce qu’elle dit.

Avez-vous remarqué qu’il existe une sorte d’aura qui indique que Nia sera la gagnante?

C’est très relatif. Il y a un niveau très fort et n’importe qui peut gagner, cela devient de plus en plus difficile. Mais pour moi, mon gagnant est elle.

Vous avez vécu un accident à l’Académie et Samantha s’est blessée.

Il y en avait deux, car j’ai reçu un double coup. Gèrard m’a donné et j’ai deux cardinaux au genou. Ensuite, c’est moi qui ai donné Samantha, la pauvre femme, qui a été la seule à s’être trompée. Je me sentais très mal, j’ai dit: “J’aimerais pouvoir passer ta douleur à mon genou et chanter en étant assis”. Les pauvres n’ont pas pu chanter le groupe et devront se reposer une semaine ou deux. Mais elle est très positive et m’a dit: “Mais il ne se passe rien!”

Actuellement, une tournée de quatre concerts a été confirmée. Pensez-vous qu’ils sont peu nombreux par rapport à ceux qui ont fait la tournée d’autres éditions?

Non, car je pense qu’ils sont dans des endroits si grands que quatre, c’est parfait. Plusieurs fois, et plus en musique, moins c’est plus.

Sur le plan musical, êtes-vous fier de ce que vous avez montré à l’Académie?

J’ai un problème et je suis très perfectionniste et auto-exigeant, je prends toujours beaucoup d’erreurs. Mais, en général, voyant que j’ai fait tant de baguettes différentes et tant de chansons qui n’avaient rien à voir les unes avec les autres, je pars heureux. Vous avez toujours de petites choses que vous pouvez améliorer et que je vais améliorer à partir de maintenant.

Comment portez-vous la production de votre single? Savez-vous quand il arrivera?

Bientôt, vous aurez des nouvelles, dès que je pourrai.

Selon vous, qui va rester au Gala 9, Gèrard ou Hugo?

Je n’en ai aucune idée. Ils sont tous les deux très forts.

A partir de maintenant, que voulez-vous faire de votre carrière musicale?

Je voudrais sortir un disque et continuer à m’investir en termes de formation, tant en technique vocale qu’en interprétation. Un peu ce que je faisais à l’intérieur, mais à l’extérieur.

