“Je ne me suis pas non plus levé”

Déchéance inopportune d’Antonio García Ferreras dans «Al Rojo Rojo». Lors de l’ouverture solennelle de la législature au Congrès des députés, avec le roi Philippe VI à la barre, le présentateur de la sixième Il a souligné que Pablo Echenique avait été l’un des députés qui n’avait pas applaudi le monarque. La critique ne tarda pas à attendre.

Tu as raison, Ferreras! @pnique m’en a fait quelques-uns. Une fois que tout le monde du @PODEMOS et de l’exécutif d’Eche m’a pris dans ses bras, rien là, assis, comme si ce n’était pas avec lui. Un autre jour, lors d’une présentation, tout le monde m’a applaudi à la rage. Et il a tort, froid. Mal. pic.twitter.com/eItuFuFGHn

– Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 3 février 2020

“Le vice-président Pablo Iglesias applaudit l’entrée de Felipe VI. Alberto Garzón, Irene Montero, absolument tous les membres du gouvernement de United We Can Government, parce que Pablo Echenique s’ils voient, là-bas au centre, n’applaudit pas”, a déclaré Ferreras. “Ceux qui font partie du gouvernement des États-Unis peuvent tous applaudir. Certains députés, par exemple Pablo Echenique ou Jaume Asens, n’applaudissent pas “, a déclaré le présentateur. sans tomber dans sa bévue.

Le porte-parole du groupe parlementaire l’a pris avec humour, répondant à l’erreur de Ferreras via Twitter: “Apparemment, Ferreras dit que je n’ai pas applaudi lors de la session d’aujourd’hui. C’est exact. Il ne m’a pas non plus tenu debout pendant l’hymne ni m’a lancé dans le match de football après la séance d’ouverture solennelle. Antonio, mon oncle! “

Le sac ajoute à la blague

Juan Carlos Monedero, co-fondateur du parti, a également voulu se joindre à la conversation: “Vous avez raison! Echenique m’a fait certains de ces comptes. Une fois que tous les dirigeants de Podemos et Eche m’ont étreint, rien là, assis, comme si ce n’était pas avec lui. Un autre jour, lors d’une présentation, tout le monde m’a applaudi à la rage. Et il a tort, froid. Mal, “ironise-t-il.

Apparemment, Ferreras dit que je n’ai pas applaudi lors de la session d’aujourd’hui. C’est correct. Je n’ai pas non plus résisté pendant l’hymne ni commencé le match de football après la séance d’ouverture solennelle. ???? Antonio, mon oncle! ????

– ????? ?????? Q ?? ???????? (@pnique) 3 février 2020

