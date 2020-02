“Je ne parle à personne”

Après le tourbillon que «l’île des tentations» a signifié pour tous les candidats, certains l’ont mieux pris que d’autres. Alors que Gonzalo et Ishmael restent amis et le proclament aux quatre vents, Christofer, a décidé de rompre totalement la relation avec ses quatre compagnons. Un fait que José avait déjà raconté dans le dernier programme de «Le débat des tentations», où il a avoué se sentir blessé par la peur que son ami croyait.

Christofer, dans «Viva la vida»

Après tout le soutien qu’ils lui ont montré sur l’île pour tout le drame avec Fani, José a commenté pas compris cette rupture avec Christofer, avant même la diffusion de l’émission. Même après avoir fui tout ce qui concernait son expérience là-bas, Gonzalo s’est révélé être le seul à avoir gardé le contact avec lui. Quelque chose qui n’est pas comme ça non plus, parce que Fani est désormais fiancé Il était à ‘Viva la vida’ lundi dernier pour parler de ses coéquipiers. Là, il a été très clair à la surprise des collaborateurs du programme: “Je ne parle à aucun d’entre eux“.

Il a continué d’énumérer les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté l’accord, mais pas avant de souligner que tout cela en fait partie: “Je suis le premier qui ne m’intéresse pas à avoir une amitié avec eux“Particulièrement bouleversé par la surprise des autres, il a précisé que cela ne comptait pas tellement pour lui”,J’ai vécu 15 jours avec eux et j’ai souffert le plus, mais depuis 15 jours vous me dites que vous êtes mon âme sœur?“. Aussi par les commentaires des autres sur sa réconciliation avec Fani, il a clarifié“Quand tu me donneras naissance partout, M’avez-vous vu donner naissance à l’un d’eux via les réseaux sociaux?“, il est clairement en désaccord sur la façon dont ses examinateurs agissent.

Chacun, vos raisons

Il n’a jamais eu une si bonne relation avec Alex, “du premier moment à Alex Eh bien je n’y ai pas cru et une personne qui va comme ça pour la vie je ne veux pas avoir autour de moi“, il s’est installé. Pour Ismaël il a aussi:” Je ne lui parle pas mais Je n’avais pas non plus d’accord sur le concours“Bien que celui avec qui il est le plus blessé soit avec Gonzalo, qui a agi de manière perfide pour lui:” Gonzalo l’a eu comme une bonne personne, mais il n’arrête pas de demander pardon devant toute l’Espagne, puis il va vers «Femmes et hommes et vice versa» pour dire des choses sur moi“Christofer est clair sur ses raisons et n’a pas l’intention de parler à nouveau avec aucun d’entre eux.

