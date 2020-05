«Je ne pensais pas que cette maladie était réelle», explique un patient de Covid-19

Nezahualcóyotl.- Le scepticisme, ne croyant pas à l’existence de COVID-19, pensant qu’il était même le résultat d’une guerre commerciale entre pays, que les médias et les gouvernements ont exagérée, a cessé d’être les idées que José «N» avait sur de cette pandémie, au moment où votre corps a subi les symptômes causés par ce virus.

“Je ne croyais pas que cette maladie ou ce virus était réel, j’étais complètement sceptique, dans mon esprit, on pensait que ce sont les médias qui exagèrent, c’est le gouvernement, c’est une sorte de manipulation médiatique.

“J’ai même pensé à une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, principalement parce que cette maladie a commencé à être mentionnée ici au Mexique fin février et, comme la plupart, je ne connaissais pas quelqu’un qui était malade”, a-t-il déclaré.

José “N” a 28 ans, il est étudiant l’après-midi et travaille le matin. Il se souvient que le premier symptôme qu’il a présenté était un mal de tête qui a augmenté en intensité au fil des jours.

En même temps, il a commencé à ressentir de la douleur dans tout son corps et une augmentation de la température, atteignant 38 et 39 degrés, ce qui l’a fait transpirer excessivement.

Il détaille que le jour où son corps s’est complètement effondré à cause des températures élevées, c’est quand il a pensé à demander un soutien médical et à assister à une consultation, cependant, cela faisait déjà 12 jours qu’il n’avait pas présenté les premiers symptômes.

«Les températures très élevées, autour de 38 degrés même, étaient plusieurs nuits lorsque j’atteignais 39 degrés, mon corps se manifestait par une transpiration excessive, la nuit les premiers jours, plus tard également dans l’après-midi ce symptôme se manifestait.

“J’ai eu des problèmes respiratoires, ils n’étaient pas si graves, mais heureusement, j’avais une limitation respiratoire, ce qui m’a fait tousser, ce qui est un autre des symptômes que j’ai commencé à manifester”, a-t-il expliqué.

Ne croyant pas à l’existence du virus, ne connaissant personne qui souffrait de cette maladie et les responsabilités financières qu’elle a, l’ont poussé à continuer ses activités quotidiennes, pensant que les symptômes qu’ils avaient ne finiraient que par une simple grippe.

“Juste le 12, après la première manifestation, c’est quand je suis allé chez le médecin, sur les instructions d’un médecin privé, qui a confirmé que j’avais tous les symptômes, je suis allé au service fédéral de santé, après un long questionnaire et une revue Ils m’ont classé comme suspect COVID-19 », a-t-il déclaré.

Cette notification a été le début de l’inquiétude, ainsi que de la douleur physique et émotionnelle qui allait survenir les jours suivants.

Le premier coup émotionnel a dû être de s’éloigner de sa famille, car l’enseignement médical était l’isolement à la maison, mais en même temps, est venu le sentiment de mettre leurs proches en danger.

Avec le diagnostic d’être un cas positif, les symptômes se sont intensifiés et son corps a commencé à souffrir de conditions qui sont devenues plus fortes et plus insupportables.

“La douleur corporelle est terrible, nous avons tous souffert à un moment donné, une coupure corporelle liée à une grippe, cette douleur, cette sensation ne ressemble à rien. La douleur corporelle, les maux de tête, principalement ces derniers, L’esprit est venu pour générer l’idée qu’une personne hypertendue n’y résisterait pas.

“Votre tête semble exploser, ni l’acétaminophène ni aucun autre médicament n’ont soulagé mes maux de tête ou réduit les symptômes pour le moment, mais en réalité, c’était incontrôlable. La fièvre en ce moment semblait être ce qui allait me faire s’effondrer “, a-t-il déclaré.

Au fil des jours, la nostalgie et la peur se sont également emparées de lui, il se souvient qu’un jour il a vu sa mère, à une distance de trois mètres de l’endroit où il était isolé, elle a pleuré d’inquiétude et en la voyant ainsi, il l’a fait des larmes jailliraient de ses yeux, accompagnées d’une douleur de ne pas pouvoir la serrer dans ses bras.

“C’était très difficile, il y avait des moments où je sentais vraiment que mon corps ne résisterait pas, malgré le fait que, comme je l’ai mentionné, je me considère comme une personne jeune et forte, que j’ai toujours essayé d’exploiter autant que possible. Mon corps, malgré toutes les activités que je fais, malgré cela, je n’ai pas résisté.

«Il y avait des nuits où je sentais même que je ne me réveillerais pas, pour la même raison; Je n’osais pas dormir, sur le bord du lit, avec de la fièvre, à court de sueur, la même sueur que la fièvre causait, c’étaient des nuits que je passais seule car je ne voulais pas inquiéter ma famille. Je n’ai pas osé leur dire à deux ou trois heures du matin, je me sens mal, j’ai peur “, se souvient-il.

Sachant qu’il avait COVID-19 a complètement changé sa façon de penser, de sorte que les personnes qui communiquaient avec lui pour connaître son état de santé, il leur a rappelé de faire attention aux mesures sanitaires que les autorités demandent à la population qu’ils effectuent.

“Les personnes atteintes d’un autre type de maladie, certaines maladies chroniques, l’hypertension, le diabète, l’obésité, n’y résisteraient pas, moi vraiment, il y avait des nuits où je pensais qu’il ne se lève pas, qui m’ont fait penser à ces gens”, a-t-il déclaré.

José «N» soutient qu’il souffre encore de certaines conséquences pour avoir souffert de ce virus, comme des problèmes respiratoires lors de la montée des escaliers, «si je monte les escaliers, je serai agité à cause de la maladie».

Enfin, il invite la population à être responsable des mesures qui doivent être prises pour éviter les infections, telles que l’utilisation de masques faciaux, le lavage des mains, le fait de ne pas quitter la maison, car selon son expérience, il a vérifié que la maladie existe et cela génère de la douleur, de l’isolement, de la peur et de l’inquiétude.

«Vous serez seul, il y aura quelqu’un qui sera avec vous à distance, vous ne pourrez avoir aucune sorte de contact avec qui que ce soit, avec aucun de vos proches, ce seront des moments difficiles, ce seront des moments difficiles, vous aurez besoin de force mentale pour surmonter, pour survivre à cette période.

“Votre corps peut survivre si vous vous engagez à prendre des mesures de sécurité, des mesures d’hygiène, qui sont importantes pour protéger vos proches”, a-t-il souligné.

