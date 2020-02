“Je ne pensais pas qu’ils enregistreraient ma conversation avec Noemí Galera”

* En préparation

Eli Rosex, deuxième expulsé de ‘OT 2020’

Comment vous sentez-vous après avoir été le deuxième expulsé de «OT 2020» et voyez comment l’impact a été à l’étranger?

Honnêtement, je n’ai pas vu les réseaux sociaux presque parce que je n’ai pas eu le temps, donc je ne connais pas encore grand-chose à l’extérieur. Quant au deuxième expulsé, je m’entends bien car je suis content de la performance que j’ai faite au Gala 3.

Pourquoi pensez-vous avoir été expulsé?

Parce que je pense que je ne me suis pas arrêté. En plus de ça, je suis devenu mauvais et je ne pouvais pas me montrer comment je suis et que les gens le voient.

Savez-vous quel a été le pourcentage de votes expulsés? Êtes-vous intéressé ou affecté?

92,8%, mais c’est arrivé.

Pourquoi pensez-vous qu’il a été si élevé?

Parce que pendant les deux semaines où j’étais là, je n’avais pas une bonne attitude. Pendant la semaine du changement, il n’a pas été possible de bien voir parce que j’étais au lit pendant quatre jours, mais rien ne se passe. Je pense que dans Gala 3 et dans le jeu, j’ai clairement expliqué qui je suis et je suis heureux.

Pensez-vous que dans votre cas, la composante réalité a joué plus que le talent quand il s’agit de vous expulser?

Je ne sais pas, je ne pense pas, c’est une émission de télévision et c’est ce qu’elle a. Mais je ne crois pas

Êtes-vous prêt à voir tout ce qui a été dit sur vous sur les réseaux sociaux en ce moment?

Oui, je suis prêt, quand ils vous disent que vous êtes à l’intérieur, vous vous préparez, car vous savez que beaucoup de gens le voient et que tout le monde ne peut pas l’aimer. Les critiques en font partie.

Que cherchiez-vous lorsque vous avez décidé de faire la queue pour vous présenter au casting ‘OT 2020’? Ces objectifs ont-ils été atteints?

Quand j’étais dans la première file d’attente, je ne pensais à rien du tout parce que je pensais que j’allais chez moi. Dans les programmes précédents, je suis toujours allé avec peur et je me suis dit “je ne pense pas que je suis entré dans ce programme”. Mais, au fur et à mesure de mes progrès, je me suis mis à travailler là-bas autant que possible, même si cela ne pouvait pas être autant que je le souhaitais. Mais au moment d’être à l’extérieur, je travaillerai tout ce que je n’ai pas fait à l’intérieur et plus encore.

Quels sont vos projets pour le futur proche?

Les premières heures se sont bien passées, atterrissant un peu à nouveau dans le monde réel et laissant la bulle dans laquelle elle se trouvait. Je retournerai aux îles Canaries, à la plage, pour prendre le soleil et être avec ma famille, puis je vais sûrement déménager à Madrid ou à Barcelone.

Je n’avais pas honte de me voir, mais j’étais déçu de moi-même

Dans Gala 2, vous pouviez voir vos images les plus controversées au sein de l’Académie, des attitudes qui n’aimaient pas beaucoup à l’extérieur. Qu’avez-vous ressenti en le voyant? Avez-vous eu honte?

La honte ne m’a pas donné, mais j’ai été déçu de moi-même. Je sais qui je suis et je sais que je ne suis pas comme ça et que je ne fais pas ça d’habitude dans ma vie normale. Il faut tenir compte du fait d’être enfermé dans une maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec 16 personnes qui se connaissent depuis un mois.

Comment avez-vous pris cette conversation privée avec Naomi?

J’ai appelé Naomi pour lui parler parce que je me sentais très dépassée et elle m’a dit plus ou moins ce qui se passait et ce que je faisais de travers. J’ai changé la puce ce jour-là et je suis allé travailler, ce pour quoi j’étais là.

Votre perception d’Ariane a-t-elle changé par rapport à ce que vous avez dit à Naomi lors de cette réunion?

Ari et moi nous entendons bien, mais nous sommes tous les deux d’humeur forte. Puis l’un des deux a toujours explosé. Nous avons une conversation en attente.

Avez-vous encore parlé de quelque chose?

Non, mais nous avons une conversation en attente. Il n’y a pas de mauvais rouleaux. Quand elle a quitté l’Académie, nous étions parfaitement.

Avez-vous peur que ce qui a été vu dans le programme ait un impact sur votre carrière professionnelle en dehors de l’Académie?

Non, parce que je vais travailler. En dehors des 24 heures, la télé-réalité dans laquelle les gens me regardent tout le temps, je suis aussi une personne. Et je suis une personne totalement différente de celle qui a pu me voir ou celle qui m’a laissé voir au gala, car c’est la seule vidéo que j’ai vraiment vue. Je n’ai donc pas peur, car les gens qui veulent travailler avec moi voudront travailler avec moi.

Souhaitez-vous changer quelque chose de spécifique concernant votre séjour à l’Académie?

Ne soyez pas si impulsif dans certaines choses. Mais s’ils m’ont enfermé avec 16 nouvelles personnes, je pense que j’agirais comme je sors, car à aucun moment je ne pensais à ce que je faisais, mais que tout était comment je sortais et comment je me sentais.

Qu’as-tu appris à l’Académie?

Au sein de l’Académie, j’ai beaucoup évolué sur le plan personnel et sur le plan artistique aussi parce que j’ai appris des choses de professeurs qui sont également maîtres de la musique et de l’interprétation. Je prends l’épine de ne pas pouvoir enregistrer une de mes chansons ou d’avoir chanté une de mes chansons au gala, mais sinon je suis content.

Vous êtes-vous déjà plaint de la chanson “Bonita”, pensez-vous que le répertoire vous a fait mal?

J’ai pris la chanson avec un peu de rintintin parce que j’avais déjà du reggaeton au premier gala et je pensais qu’ils me chanteraient bien dans le suivant. Ils m’ont mis celui-là et la chanson m’a traversé et c’est ce qui s’est passé.

Il n’est pas habituel de mettre deux chansons d’un style si marqué pour un artiste qui ne chante généralement pas ce genre, pensiez-vous que cela pourrait vous faire du mal?

Non, à aucun moment je n’ai pensé quelque chose de mal parce que je sais qui choisit les chansons et l’équipe ne va pas le faire pour vous nommer. Je pense qu’ils l’ont fait pour que ça se passe bien mais ça s’est un peu mal passé.

Je ne pensais pas que j’allais être expulsé quand ils m’ont nommé

Quand ils vous ont nommé, avez-vous imaginé que vous pourriez être celui qui a été expulsé? Avez-vous déjà jeté l’éponge?

Je ne pensais pas que j’allais être expulsé au moment où ils m’ont nommé. Mais quand j’ai eu de la fièvre et que j’étais au lit pendant quatre jours, je n’y ai pas pensé mais j’ai dit “j’espère qu’ils me jetteront”, parce que Rafa a travaillé cette semaine tout ce que je n’ai pas pu. Il semble juste qu’il reste.

Les commentaires négatifs qu’une certaine partie du public aurait pu vous faire ont-ils été perçus sur le tournage?

Bien au contraire: toujours soutenir.

Tu étais très proche de Nia, tu as même commenté la possibilité de faire une chanson dans le futur. Comment était ta relation avec elle? Que diriez-vous aux habitants des îles Canaries qui vous soutiennent?

Aux habitants des îles, merci beaucoup. Et avec Nia très bien, parce qu’elle comprenait les mots qu’elle disait ou les choses qu’elle disait, alors il y avait plus d’affinité avec elle. Nous ferons sûrement une chanson ensemble.

Je n’y retournerais pas s’il était verrouillé

S’ils proposaient de vous entrer à nouveau, le feriez-vous?

S’il est verrouillé, non. Si vous me laissez entrer et sortir, oui.

Comment était-il temps de quitter l’Académie et de voir que tout le monde avait parlé de toi?

Je ne pensais pas qu’ils enregistreraient ma conversation avec Naomi, même si j’avais le micro et qu’il y avait des caméras, car vous l’oubliez. C’est comme quelque chose dans votre routine. Le fait qu’ils l’aient mis dans le gala m’a un peu affecté car il voit plus de gens que 24 heures, mais j’ai pensé qu’ils ne l’avaient pas fait de mal, mais bien au contraire, pour que les gens voient le changement.

Vous avez justifié vos réactions par votre tempérament, non?

J’ai toujours été moi, mais ce qui se passe, c’est que lorsque vous y entrez, tout devient massif, à la fois bon et mauvais. Donc, c’était moi, mais multiplié par 200 000. Et 200 000 moi, mauvais.

Dites-nous ce qui se passe lorsque les lumières s’éteignent, le live se termine et la fête commence, car le public spécule déjà avec de nombreux dossiers …

Lorsque les lumières s’éteignent, nous devenons des infusions, car nous sommes tous fatals à la voix. Ce que je fais, c’est me coucher et j’entends des voix. Vous vous endormez avec des voix dans la tête. Mais aucune idée des dossiers.

Parlez-nous de cette fameuse vidéo que vous avez enregistrée et que vous ne vouliez pas mettre en ligne car elle nuirait à quelqu’un à l’extérieur et à un partenaire à l’intérieur.

C’était parce que les gens sortaient en culotte et en slip. Avec quelqu’un qui souffrait de l’extérieur, je parlais de parents ou de grands-mères.

Noemí Galera a dû vous donner plusieurs touches d’attention par manque d’énergie, comment l’avez-vous prise?

Je pense que ce qui s’est passé, c’est que nous avons dépensé beaucoup d’argent mentalement, parce que nous sommes des artistes et nous sommes sentimentaux et nous dépensons beaucoup de sentimentalité. Nous étions toujours à court d’énergie et on aurait dit que nous nous prélassions, mais non. Nous avons mis les piles et changé la puce, car pendant la première semaine et un peu de la seconde, nous avons continué à nous adapter. Nous étions avec nous 24 heures par jour dans un espace limité.

Envie de regarder 24 heures?

Pas pour me voir, mais pour les voir oui. Je vais mettre 24 heures pour voir ce qu’ils font, ça va être drôle. On m’a dit que ma culotte avait été vue de nombreuses fois, ma grand-mère devait en être heureuse …

Que dirais-tu à ta grand-mère?

Ne regardez pas Facebook, mais je suis calme car elle sait comment je suis.

Allez-vous regarder les réseaux sociaux ou préférez-vous rester à l’écart?

Je ne sais pas comment je vais le faire. Quand je serai plus calme, je regarderai ce qui s’est réellement passé. Il y a toujours des commentaires négatifs, car tout le monde ne peut pas vous aimer. La seule chose que je garderai avec les critiques constructives et je serai calme avec les commentaires positifs.

Vous étiez quelques jours sans compte Instagram, saviez-vous que vous aviez été bloqué? Avez-vous demandé une explication?

Je ne savais pas, m’ont-ils dit hier soir. Il a décollé quand j’étais mauvais, donc je ne l’ai pas découvert.

Comment pensez-vous que Jésus se sent? Pensez-vous que leurs commentaires ont également été mal compris?

Jésus va bien. Il a présenté ses excuses à tous les compagnons pour ce qu’il avait fait et dit, ce qui a également été mal compris. Je connais Jésus et je peux le dire. Mais comme nous sommes dans 24 heures et que les gens peuvent tout voir … Mais je n’ai encore rien vu, donc je ne peux pas en dire plus.

Dites-nous ce que vous voulez faire maintenant, car vous n’êtes plus directement lié à aucune maison de disques.

Je veux avoir beaucoup de musique. J’adorerais faire la tournée ‘OT 2020’ et ensuite pouvoir faire ma tournée. Je veux vivre de cela, c’est ce que j’ai toujours voulu. Et j’ai toujours voulu que les gens écoutent ma musique et s’identifient à mes chansons, ou dansent ou pleurent, tout ce qu’ils veulent, mais se sentent mieux quand ils les écoutent.

Avez-vous déjà ces chansons prêtes pour un éventuel album?

Non, je ne sais pas encore ce que je vais faire.

Envisagez-vous de continuer la formation ou d’aller en cours pour quelque chose de spécifique?

Oui, je voudrais continuer avec des cours de formation, en particulier le chant, car je suis entré dans le chant mais sans savoir pourquoi je savais chanter. Mamen Márquez me l’a expliqué et j’ai trouvé très intéressant de savoir pourquoi j’ai une voix accordée. Et aussi s’entraîner davantage en termes de composition ou apprendre à jouer des instruments pour être un peu plus autonome dans le domaine musical.

Avez-vous parlé au sein de l’Académie de la possibilité d’une tournée? Quelles attentes avez-vous?

Oui, nous voulons faire un tour et en profiter et pouvoir aller dans tous les endroits possibles pour que tout le monde puisse en profiter.

Avant le début du talent, vous pensiez que Maialen ou Bruno gagneraient ‘OT 2020’, pourquoi?

Parce que ce sont deux profils différents, avec beaucoup de personnalité, qui fonctionnent beaucoup et je les vois avec des possibilités de gagner.

Qui sont vos amis «OT 2020»?

Maialen, Bruno, Jesus, Hugo, Eva, Nia … tous.

Avec quelle expérience spécifique de l’Académie restez-vous?

Avec le premier gala, avec la première chanson de groupe, Marisol, qui était un peu une image, mais voyez que nous étions tous sur scène, chantant une chanson … Je garde ça.

.