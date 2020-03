“Je ne pense pas que ‘TVEmos’ nuit aux heures de grande écoute et aux grands espaces qui viendront plus tard”

Mary Ruiz est la remplaçante d’Elisa Mouliaá à la tête de ‘TVEmos’ pendant son congé de maternité à partir de ce lundi 23 mars. La présentatrice, journaliste et actrice a continué de montrer les images les plus choquantes, curieuses et amusantes qui circulent sur les réseaux sociaux et qui deviennent un phénomène viral en quelques minutes. Il l’a également fait dans un moment de record historique d’auditions pour le programme de La 1. La production de RTVE en collaboration avec 100 Balas (Mediapro) a représenté en moyenne 9,1% de part d’écran et 1 655 000 téléspectateurs jusqu’à présent en mars 2020. Pour aggraver les choses, la question du 19 de ce mois a atteint record historique avec 2 274 000 téléspectateurs.

Surnommée “Queen Mary” d’après elle rôle d’orateur dans la demi-finale du Red Bull Batalla de Gallos de Madrid 2016, a développé son travail professionnel en tant que présentatrice de télévision dans “El Intermedio International Edition” et reporter dans “90 Minuti”, sur Real Madrid TV HD. De plus, elle a eu ses rôles d’actrice dans les longs métrages “The Blood of Wendy” et “Pregnant”. Nous avons discuté avec elle pour nous dire comment elle fait face au défi de présenter «TVEmos» et parle de l’importance du divertissement lorsqu’il est confiné par le coronavirus.

Mary Ruiz sur le tournage de ‘TVEmos’

Tout d’abord, comment relevez-vous le défi de présenter «TVEmos» après avoir toujours été dirigé par Elisa Mouliaá?

Eh bien, je suis très excité. J’aime faire ce substitut parce que c’est en fait à cause de son congé de maternité. Donc, étant pour quelque chose d’aussi beau que la maternité, je le reçois avec une grande joie. C’est aussi un défi car elle le fait de façon phénoménale. Mais c’est ce qu’il touche. La nature a frappé à la porte et il en est ainsi.

Comment avez-vous vécu le moment où l’on vous a proposé de vous charger du programme?

J’étais très excité parce que j’ai été à la télévision de temps en temps, et même si j’aime vraiment faire des événements hip hop en direct, retourner à la télévision est quelque chose qui m’excite. Et personnellement, parce que je sais qu’il y aura ma tante, qui est fan du programme. Ils m’ont dit qu’avant je devais faire un test. Mais, dès qu’ils m’ont appelé, j’ai commencé à sauter de joie. J’étais très content de pouvoir faire un programme qui m’accompagne beaucoup: un programme assez positif, plein d’humour, de curiosité et qui n’est pas du tout jaunâtre. Cela ressemblait à un rêve.

Et en quoi consistait ce test?

J’ai dû faire un test avec des scripts pour voir comment je me comportais devant la caméra. Ça s’est très bien passé. Ce que je fais est mon rêve. Je suis ravi de l’écrivain Paco. Il est avec moi tout le temps et a un sens de l’humour et une vitalité qui sont également très importants dans le programme. Cela m’aide beaucoup. Nous travaillons maintenant avec une équipe réduite par le coronavirus, mais nous sommes comme une famille. Je n’ai jamais travaillé avec une si bonne équipe.

Comment s’est déroulé le processus de préparation pour présenter «TVEmos»?

Ils voulaient que je sois moi-même, dans la mesure du possible. Parce que, évidemment, jouer à imiter est quelque chose de très laid. Elisa a son style personnel et sa propre personnalité. Et, pendant que je suis ici, on m’a dit de montrer le mien. Je suis une personne très heureuse, donc on m’a demandé de sourire. En termes de télépronteur et de scripts, j’essaie tous les jours d’apprendre et de monter dans le train d’avoir de plus en plus de facilité et, surtout, j’essaie de le faire d’un point de vue personnel.

Mary Ruiz

Que pouvez-vous nous dire sur les prochains programmes?

La ligne éditoriale est la même. Il y aura des vidéos avec un peu de tout, avec une touche d’humour et une approche très positive. Et pour le moment, je pense que c’est phénoménal, car nous poursuivons l’idée de nous détacher un peu du thème vedette: le drame que nous vivons avec le coronavirus. Nous voulons que les gens se déconnectent et soient optimistes avec d’autres types d’images. Le contenu abordera donc des sujets plus joyeux tels que les voyages, les curiosités ou les blagues.

Considérez-vous alors que «TVEmos» accomplit un travail important face à l’enfermement de l’épidémie?

Honnêtement oui Parce que je pense que les gens doivent se déconnecter. Nous sommes tous très conscients du quotidien et des infectés. Mais il y a des moments où la tête a besoin de se détendre. L’idée est d’apporter un peu de positivisme, de joie et d’espoir en voyant d’autres pays. Après tout, c’est aussi un moyen de voyager sans quitter le canapé. Et en ce moment, il est utile.

Peut-être que cela vous donne un peu de vertige de rejoindre le programme juste au moment où le meilleur public l’a et le plus de gens le regardent?

Cela me semble un privilège. C’est une très bonne opportunité. Le vertige m’est venu plus parce que nous avons dû mettre une petite canne avec les dates d’enregistrement face à toute l’incertitude qui règne. C’est ce qui me rend un peu plus précaire, mais le fait qu’il atteigne plus de foyers je le porte tout aussi bien. Je dois faire mon travail et si on le voit dans plus de maisons, c’est merveilleux.

Et pourquoi pensez-vous que le format fonctionne si bien?

Il y a peu d’options à la télévision qui sont comme «TVEmos» et je pense qu’elles sont nécessaires. Parce que la vie et la réalité sont dures et compliquées. Il existe de nombreux programmes qui semblent vouloir nous irriter davantage ou nous maintenir plus tendus. Ce programme, d’autre part, cherche à rendre les gens heureux et il me semble qu’il n’y a rien de plus beau que ça. Pour moi, c’est un format qui fonctionne très bien car les gens aiment zapper avec leur téléphone portable et sur les réseaux sociaux. Ils passent des photos, regardent les histoires des gens … Et ce programme fonctionne aussi, car vous pouvez voir un peu de tout.

Mary Ruiz sur le tournage de ‘TVEmos’

Est-ce effrayant de savoir qu’il y a des poids lourds dans cette chaîne de diffusion comme ‘El hormiguero: Quédate en casa’ ou les différentes éditions de ‘Survivientes 2020’?

Oui, ça donne un peu de vertige. Mais c’est un programme qui ne se bat pas vraiment avec ces formats. C’est un espace complètement différent qui, en plus, a déjà son public et a maintenant augmenté son public en raison des circonstances que nous vivons. Il est tellement marqué et tellement différent qu’il n’est pas en compétition. Ils sont comme différentes options pour différents publics. Et je pense que nous faisons très bien notre travail.

Elisa Mouliaá vous a-t-elle envoyé un message d’encouragement avant votre première visite dans l’espace? Comment c’était

Il m’a écrit sur Instagram et j’avoue que j’étais très excité. De là, je tiens à vous remercier car cela m’a rempli de joie. Il a dit qu’il avait une très belle énergie et qu’il était très heureux que j’étais son remplaçant. Je prends donc votre témoin et j’espère être à la hauteur. Et je veux aussi profiter de l’occasion pour vous féliciter pour votre maternité. Parce que ce qu’elle va vivre est son meilleur travail et elle doit s’en occuper. En attendant, je ferai son travail jusqu’à ce qu’il se réintègre.

Pensez-vous qu’à la télévision ouverte, il existe désormais une offre suffisamment diversifiée pour satisfaire les goûts et divertir une grande partie des citoyens avant la fermeture de leurs maisons?

Je pense qu’il y a une grande variété. Mais il y a des formats de télévision qui ne vont peut-être pas beaucoup avec moi, comme ceux du cœur ou le type de «Save me». Ces programmes me stressent plus que divertissant ou me mettent à l’aise. Mais je pense qu’il y a une offre assez large. Je sais aussi que chaque chaîne essaie de faire l’impossible pour continuer à donner du contenu malgré les temps que nous vivons. Mais cela introduirait plus d’espaces pour les séries ou les films, surtout pour les jeunes, qui sont souvent les grands oubliés par les grandes télévisions.

Il y a des gens qui critiquent qu’il y ait un accès sur TVE qui fait démarrer les heures de grande écoute plus tard. Et, pour cette raison, ils demandent que les programmes tels que «TVEmos» soient retirés afin que les espaces tels que «MasterChef», par exemple, ne se terminent pas et ne se terminent pas à une heure du matin. Qu’en pensez-vous?

Après tout, ce programme ne dure qu’un certain temps. C’est une option de plus, une option qui transmet un climat positif. Je ne pense pas que ce soit contre-productif pour d’autres grands formats qui viendront plus tard. Chaque espace a sa bande. Je pense que cela n’influence pas tellement que les gens doivent se coucher plus tard, parce que «TVEmos» n’est pas un programme trop long. Les chaînes tentent de toucher tous les publics à travers les différents fuseaux horaires. Je pense donc que de nombreux secteurs de la société sont couverts. Il y a des personnes âgées qui peuvent voir notre format puis s’endormir, ou ne pas voir l’intégralité du programme ou de la série qui vient plus tard. Je ne pense pas que cela nuit autant aux heures de grande écoute et aux grands espaces qui viendront plus tard.

